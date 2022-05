Estudantes de Cachoeiro e Mimoso do Sul estão na mira da PF após falsificar entrada em faculdade de medicina

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 64

Dois estudantes de medicina de Cachoeiro de Itapemirim e um de Mimoso do Sul foram alvos da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (26). Eles são investigados por falsificarem documentos pessoais para conseguir bolsas integrais numa faculdade de medicina em Campos dos Goytacazes, norte do Rio de Janeiro.

Além das cidades no Sul capixaba, os policiais federais fizeram buscas nas residências de outros estudantes investigados em Linhares, no Espírito Santo, Itaperuna e São Francisco do Itabapoana, no Rio de Janeiro.

Para conseguir o benefício, os estudantes faziam declarações falsas para se passarem por pessoas de baixa renda. De acordo com a Polícia Federal, até o momento, 12 pessoas, entre bolsistas e pais de alunos, estão na mira dessa investigação.

A polícia confirmou o crime depois de quebrar sigilos bancários e descobrir movimentações financeiras incompatíveis e exorbitantes para pessoas que se dizem em vulnerabilidade social.

Identificou-se, ainda, que uma das formas dos alunos se passarem por pessoas de baixa renda, eram suas inscrições no CadÚnico do Governo Federal. Com isso, além de receberem fraudulentamente as bolsas de estudos, os alunos — e, em alguns casos, os próprios pais — receberam Auxílio Emergencial, derivado das ações de enfrentamento aos efeitos da pandemia de Covid-19.

Os investigados vão responder pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa, sem prejuízo de eventuais outros crimes que possam surgir no decorrer das investigações.

