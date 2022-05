Estado quer assumir estrada do distrito de São Joaquim em Cachoeiro

Por Redação - Redação 35

Tramita em urgência na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), o Projeto de Lei (PL) 70/2022, iniciativa do Executivo para incluir estrada vicinal localizada em Cachoeiro de Itapemirim no sistema rodoviário estadual. A via fica no distrito de São Joaquim, entre a BR-482 (Morro Grande) e a BR-393 (Aeroporto).

Com a estadualização, o trecho de seis quilômetros passará a ser denominado ES-478. A manutenção, conservação e segurança da rodovia ficarão sob a responsabilidade do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES).

“A iniciativa levou em consideração a necessidade de fomentar o desenvolvimento do município (…). Esta iniciativa é eminente e relevante e contribuirá com o compromisso do governo para dar prosseguimento à conservação e segurança da rodovia”, justifica o governador Renato Casagrande (PSB).

A proposta foi lida no plenário na sessão da última terça-feira (3) e encaminhada para análise de três comissões: Justiça, Infraestrutura e Finanças.

