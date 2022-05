ES envia bombeiros e cães para ajudar na busca por vítimas da chuva em Pernambuco

Por Redação - Redação 11

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou em uma rede social na tarde desta segunda-feira (30) que enviará reforços para Pernambuco, após as fortes chuvas que atingiram a região. Quatro profissionais do Corpo de Bombeiros e duas cadelas irão reforçar as buscas pelas vítimas. Até agora, 91 pessoas morreram e outras 26 estão desaparecidas.

Segundo Casagrande, a equipe deve se deslocar para o local da tragédia ainda nesta segunda. Na publicação, o governador afirmou que “Este é mais um momento de nos solidarizarmos com o Estado, que sofre com os impactos ocasionados pelas fortes chuvas”.

Enviaremos a Pernambuco, ainda hoje, quatro bombeiros e duas cadelas para atuarem na busca aos desaparecidos. Este é mais um momento de nos solidarizarmos com o estado que sofre com os impactos ocasionados pelas fortes chuvas. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) May 30, 2022

Buscas

Forças de segurança, Defesa Civil, Exército e órgãos municipais estão atuando em sete pontos de deslizamentos da região metropolitana do Recife: Zumbi do Pacheco e Curado IV (Jaboatão dos Guararapes); Areeiro (Camaragibe); Monte Verde/Ibura, Barro e Guabiraba (Recife) e Paratibe (Paulista).

A operação conta com a participação de 198 bombeiros de Pernambuco; 11 da Paraíba; sete de Minas Gerais e oito do Rio Grande do Norte. Auxiliam também nos trabalhos 60 militares do Exército; 22 da Marinha; oito policiais militares; 100 guardas municipais; quatro policiais civis e 25 funcionários da empresa de limpeza urbana.

O número de desabrigados está em cerca de 5 mil, segundo balanço divulgado hoje pela Central de Operações da Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco (Codecipe).

