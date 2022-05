Empresas podem apoiar a realização da 42ª Corrida de São Pedro

Por Redação - Redação 15

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro lançou um edital de credenciamento para empresas privadas que desejem apoiar a realização da 42ª Corrida de São Pedro, em 26 de junho, e da 4ª Corrida de São Pedro Kids, em 25 de junho.

O apoio deverá ser dado por meio do fornecimento de itens como água mineral, medalhas, troféus, camisas para os atletas, sonorização e estrutura. Em contrapartida, a empresa apoiadora será beneficiada com divulgação de sua marca nas peças de publicidade do evento.

As propostas devem ser enviadas, até o dia 20 de junho, à sede da Semesp, situada na rua Agildo Romero, s/n, São Geraldo (Centro de Manutenção Urbana). O edital com todas as informações pode ser acessado, a partir desta sexta (20), no site da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br/editais).

“É muito importante o apoio do empresariado local. É através desse suporte que poderemos realizar uma corrida com melhores condições para os participantes e para as pessoas que estarão trabalhando. E, claro, é uma oportunidade imensa para o empresário poder divulgar a marca da sua empresa na maior corrida de rua do nosso estado”, destaca o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Ramon Silveira.

Retomada após pandemia

A Prefeitura de Cachoeiro voltará a realizar a tradicional Corrida de São Pedro em 2022, após hiato de dois anos imposto pela pandemia do coronavírus. Um dos eventos mais aguardados das festividades do padroeiro da cidade, a prova é considerada uma das maiores competições de corrida de rua do Espírito Santo.

De forma inédita, a Prefeitura consultou o público para saber a preferência de turno para a realização da corrida. A enquete foi feita pelo aplicativo Nosso Esporte Cachoeiro, em abril. A população optou para que a corrida fosse realizada na parte da manhã.

