Empresas de rochas fecham mais de US$ 38 milhões em negócios diretos em feira nos EUA

Após hiato sem eventos presenciais, o setor de rochas ornamentais brasileiro realizou mais de US$ 38 milhões em negócios diretos durante os quatro dias da edição 2022 da Coverings, maior feira do segmento de revestimentos nos Estados Unidos e na América do Norte, realizada de 05 a 08 de abril, em Las Vegas. Com 73 empresas participantes, o Pavilhão Brasileiro contou com organização do It’s Natural – Brazilian Natural Stone, projeto setorial para apoio e desenvolvimento das exportações do setor, gerido pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

“O setor de rochas teve, nesta edição, sua melhor participação desde 2015. Além dos mais de US$ 38 milhões de negócios diretos gerados, os empresários apontaram uma expectativa de quase US$ 132 milhões em transações comerciais ao longo dos próximos 12 meses. Considerando a média por empresa esta foi a feira que mais gerou resultados para o setor brasileiro desde então”, afirmou o presidente do Centrorochas, Tales Machado.

A pausa na presença do setor na Coverings se deu pelo adiamento da edição 2020, em razão da pandemia do Covid-19. No ano passado, o setor participou de forma institucional. “Como as restrições para viagem de brasileiros aos Estados Unidos continuava alta no ano passado, ainda como reflexos da questão sanitária, a presença dos empresários e suas equipes de vendas ficou inviável. Optamos então pela participação institucional. Estiveram presentes apenas representantes das empresas que vivem na região e isso foi essencial, pois esta é uma das feiras mundiais mais importantes para nosso segmento”, lembrou Tales.

A retomada da participação brasileira da feira aconteceu com recorde de área total, foram 32.000 sqft (3.456 m²). Segundo o diretor de vendas da Coverings, Tim Fearney, o crescimento do espaço do Brasil foi impressionante. “O pavilhão de rochas ornamentais do Brasil foi um dos maiores da nossa feira e está crescendo. Estamos muito satisfeitos. O crescimento que vimos este ano, especialmente em tempos tão difíceis e desafiadores, foi realmente impressionante. O branding foi muito bem feito e ficamos muito felizes com toda participação do setor. O espaço ficou lindo, os produtos são lindos e tudo isso é muito importante para o todo da Coverings”, declarou

A grande presença das empresas brasileiras, de diferentes maturidades exportadoras, foi lembrada pela gerente de indústria e serviços da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Maria Paula Velloso, durante a abertura do evento. “Firmamos esse convênio com o Centrorochas há pouco tempo. Estar aqui e ver 73 expositores brasileiros mostrando o que há de melhor em seu principal mercado, nos deixa muito honrados. Foi feito um esforço muito grande tanto trazendo empresas que nunca haviam participado de uma feira internacional, quanto convidando grandes empresas que estavam fora do pavilhão para estarem juntos na área brasileira. Isso mostra o momento de união e força do segmento e do produto nacional frente ao mercado mundial”, afirmou.

O presidente do Centrorochas, Tales Machado, lembrou que esta é a primeira vez que uma entidade do segmento, formada pelos próprios empresários, organiza a participação brasileira em um evento internacional. “O setor vive um momento histórico. No primeiro ano do convênio com a ApexBrasil batemos recorde de exportações de todos os tempos no valor de US$ 1,34 bilhões (exportação total do Brasil em 2021), batemos o recorde de área total na principal feira realizada na casa do nosso principal cliente, os Estados Unidos, e agora comemoramos os resultados dos negócios realizados e gerados no evento”, comemorou.

Sobre o It’s Natural – Brazilian Natural Stone

O It’s Natural – Brazilian Natural Stone é um programa de incentivo às exportações desenvolvido pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). O programa tem por objetivos estimular e aumentar as exportações de rochas ornamentais brasileiras, através de um conjunto de ações estratégicas de internacionalização com ações de promoção, fortalecimento da imagem e desenvolvimento do setor no mercado mundial.

Sobre o Centrorochas

O Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais está presente em todas as demandas nacionais para aumentar a competitividade do setor de rochas ornamentais. A entidade atua diretamente dando suporte nos trâmites relacionados à presença do empresário brasileiro no exterior combinando com atividades comerciais e operacionais relativas ao desenvolvimento e evolução das empresas brasileiras.

Sobre a ApexBrasil

A ApexBrasil atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. Para alcançar esses objetivos, a Agência realiza ações diversificadas de promoção comercial que visam promover as exportações e valorizar os produtos e serviços brasileiros no exterior, como missões prospectivas e comerciais, rodadas de negócios, apoio à participação de empresas brasileiras em grandes feiras internacionais, visitas de compradores estrangeiros e formadores de opinião para conhecer a estrutura produtiva brasileira entre outras plataformas de negócios que também têm por objetivo fortalecer a marca Brasil.

