Em Cachoeiro, Escola Municipal Zilma Coelho Pinto será reformada e ampliada

A Prefeitura de Cachoeiro conseguiu, após aprovação de proposta em edital do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (Funpaes), o repasse de R$ 6.322.670,57 para reformar e ampliar da escola municipal Zilma Coelho Pinto, localizada no bairro Ferroviários.

A assinatura que garante o repasse ocorreu na manhã desta segunda-feira (2), na mesma solenidade, realizada no Hospital Evangélico, em que o governador Renato Casagrande anunciou recursos para obras de macrodrenagem e de construção do Hospital do Câncer no município.

As intervenções, com recursos do Funpaes, vão repaginar a escola, melhorar a acessibilidade, além de possibilitar a ampliação da oferta de vagas para a educação infantil. Serão, pelo menos, 300 novas vagas.

O projeto da obra inclui: ampliação do auditório para comportar 350 pessoas; adequação das salas de aula do maternal; construção de uma biblioteca; reforma no estacionamento e nos muros de divisa do terreno; construção de sala de recursos multifuncionais; reforma e adequação da cozinha existente e construção de uma nova para atender às salas do maternal; construção de seis salas de aulas para a pré-escola; construção de um playground; construção de uma brinquedoteca; reforma dos sanitários existentes e construção de novos sanitários.

Agora, com o recurso garantido, a Prefeitura realizará o processo de licitação para contratação da empresa responsável pela execução da obra.

“Ficamos muito contentes com a liberação desse recurso para a reforma de mais uma escola de Cachoeiro. Estamos com obras em diversas unidades de ensino do município e outras já entregues. Seguimos com nossa missão de melhorar, cada vez mais, a educação de Cachoeiro”, destaca o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho.

Com 507 alunos, atualmente, matriculados, a escola municipal Zilma Coelho Pinto é uma das unidades de ensino mais tradicionais do município, que homenageia, em seu nome, uma grande educadora cachoeirense.

“Zilma Coelho foi responsável por um grande movimento de alfabetização em Cachoeiro, em uma campanha que ganhou destaque internacional. Estamos felizes em poder tornar a escola, que carrega seu nome, um espaço ainda mais acolhedor para nossos alunos e servidores”, destaca a secretária municipal de Educação de Cachoeiro, Cristina Lens.

Reformas em outras escolas municipais

No último mês, a Prefeitura iniciou a reforma em mais duas escolas municipais. Na escola “Dona Maria Santana”, no bairro Basileia, estão sendo feitos serviços de adequação da rampa conforme as normas do Corpo de Bombeiros; troca de cobertura; reforma dos banheiros masculino e feminino e adequação dos sanitários com rampa para acessibilidade; pintura geral; reforma do refeitório; adequação das salas para atender os alunos de tempo integral; troca de portas e de vidros quebrados e reforma da parte elétrica. Serão investidos, na obra, R$ 233.055,92.

Já no bairro Elpídio Volpini, a escola “Maria das Dores Pinheiro Amaral” passará por intervenções orçadas em R$ 228.773, 44. As benfeitorias são: pintura; reforma de rampa de acesso; readequação do piso; reforma da cobertura; substituição dos portões; manutenção da parte elétrica; reforma da quadra, com instalação de novos equipamentos esportivos.

Além disso, também em abril, foi assinada a ordem de serviço para reforma da escola municipal “Anacleto Ramos”, no bairro Ferroviários.

