Dores e Iúna recebem prêmio de prefeito empreendedor do Sebrae

Na noite desta quinta-fera (5), foi anunciado o resultado do XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. A solenidade aconteceu no Cerimonial Le Buffet, em Vitória, e reuniu prefeitos e outras diversas autoridades que assistiram ao anúncio dos vencedores de cada categoria, como o diretor superintendente do Sebrae ES, José Eugênio Vieira, e o o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (Faes), Júlio Rocha. Os prefeitos de Dores do Rio Preto, Cleudenir José de Carvalho Neto – Ninho – e de Iúna, Romário Vieira, da região do Caparaó, estão entre os vencedores.

O Prêmio visa o reconhecimento, aos prefeitos e administradores regionais, que implantaram projetos com resultados comprovados, com foco no desenvolvimento dos pequenos negócios do município e à modernização da gestão pública. Dores do Rio Preto ficou com o prêmio na categoria “Compras governamentais” e Iúna, na categoria “Marketing Territorial e Setores Econômicos”.

O projeto de Dores do Rio Preto consiste na compra direta dos pequenos produtores locais que comercializam produtos como hortaliças, leite, arroz, feijão, mel, queijo, biscoitos e até produtos de limpeza. O objetivo é fazer com que 100% da merenda escolar da rede municipal de ensino seja adquirida de produtores do município. Os produtos também são utilizados em outros projetos, principalmente, da Assistência Social.

Enquanto Iúna recebeu o prêmio Prefeito Empreendedor com um projeto que tem como base as ações já em prática no município, com o intuito de tornar Iúna um destino competitivo em turismo, levando o turista a viver diversas experiências em ecoturismo e turismo de aventura. O projeto também visa a valorização da cultura e da história local, com geração e agregação de renda melhor distribuída pelo município.

O prefeito Romário Batista Vieira, agradeceu à sua equipe e destacou o trabalho do Governo em prol do empreendedorismo e desenvolvimento de Iúna. “Esse prêmio é uma conquista de uma equipe que trabalha em prol de Iúna”, disse, parabenizando a cada servidor que colabora com o trabalho em prol do desenvolvimento turístico do município e região. “Parabéns, população iunense, por sempre acreditar no nosso trabalho e aqui está o resultado, somos todos vencedores deste prêmio”, completou.

O prefeito de Dores do Rio Preto, Ninho, também estava feliz pelo prêmio e, principalmente, com o projeto desenvolvido que atende tanto a educação quanto a Assistência Social, principalmente, no programa Bolsa Verde. “Estamos valorizando os nossos produtores rurais, porque nosso maior objetivo é atender a população”, afirmou.

