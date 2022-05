‘Digna Feijoada’ é a aposta da Conveniência S/A no Roda de Boteco 2022

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 12

Já imaginou comer um petisco caprichado e ainda poder dar uma nota para ele?! O Roda de Boteco de 2022 que está sendo realizado em Cachoeiro de Itapemirim te oferece essa oportunidade.

Um dos estabelecimentos participantes é o Conveniência S/A. Localizado na avenida Jones dos Santos Neves, n° 237, no bairro Santo Antônio, o local conta com um clima agradável e convidativo, ótimo para receber família e amigos.

Funcionando há um ano, o estabelecimento é comandado por Ana Paula Contarini e Simone Ferraz da Silva, e surgiu da união entre a vontade de ter um negócio com o amor pela cozinha. Desde o início, a ideia era fugir da proposta de ter somente uma loja de conveniência. Por isso, foi feito um mix entre conveniência, bar e restaurante, juntando a praticidade de uma loja de consumo imediato com as delícias de um restaurante e o clima de um boteco regional, com pratos tipicamente raiz, tendo como especialidade, a feijoada, sucesso mesmo antes do negócio sair do papel.

De acordo com Ana Paula, participar do Roda de Boteco é uma grande oportunidade de mostrar uma nova opção de sabores, além de aproveitar para conhecer os sabores dos outros participantes. Uma troca única.

“Cachoeiro estava mesmo precisando de um evento gastronômico desta proporção. O Roda de Boteco veio para retomarmos toda a nossa rotina social e isso está sendo maravilhoso, além de ser uma grande vitrine para nós e demais participantes. As pessoas estão animadas para sair de casa, curtir, experimentar novamente novos sabores e ambientes. Para nós que trabalhamos na noite é fundamental um evento como este estar acontecendo em nossa cidade”, pontua.

Para a competição, o prato criado foi “Digna Feijoada”, que vem com couve e farofa de acompanhamento. A iguaria já vem chamando a atenção e atraído muitos fregueses. “Estamos servindo nossa especialidade que é a feijoada, que já é bem conhecida, mesmo antes de vendermos em nossa loja. Fizemos uma adaptação da feijoada tipicamente brasileira com alguns sabores. Unimos o sabor brasileiro com a paixão pela culinária em um só prato e o resultado vocês podem conferir!”, conta Simone.

Ana Paula e Simone deixaram um recado para quem ainda não foi conferir o petisco. “Aos nossos clientes que já conhecem nossos sabores, gostaríamos de reafirmar a ideia de que nossos pratos são produzidos com muito amor e vontade de impressionar a todos. E para os futuros clientes, gostaríamos que soubessem que nossa proposta é sempre proporcionar sabores que remetem à memórias afetivas de família, de amizade e de sermos lembradas pelo nosso tempero diferenciado”.

Sobre o Roda de Boteco

Começou no dia 6 de maio e segue até o dia 5 de junho a primeira edição do Festival Roda de Boteco em Cachoeiro de Itapemirim. São 14 botecos disputando o título de melhor da região. Eles criaram petiscos inéditos, que o público poderá provar nesse quase um mês de competição. Na avaliação, os botequeiros devem levar em conta o sabor e originalidade do petisco, temperatura da bebida, atendimento e higiene do local.

As urnas para votação ficam nos próprios estabelecimentos. Estão na disputa o Boteco do Caranguejo, Boteco Mister Pig, Cervejiiinha, Conveniência S/A, Eco Bar, Ilha Pub, Imperium Churrascaria, Katatas, Moustache, Panela de Barro Comidas Brasileiras, Panela de Barro Retrô, Pedroni’s Bar, Reserva do Gerente e Varandinha Gourmet. Ao final do texto, você confere cada petisco criado – e o endereço de cada boteco.

A revelação do vencedor acontece em 11 de junho, no Botecão – momento do festival em que todos os bares/botecos se reúnem no Parque de Exposições da cidade. Além de premiar Melhor Boteco e Melhor Garçom, a festa encerra com três horas de show de Alexandre Pires, na turnê Baile do Nego Véio. Os ingressos para o Botecão podem ser comprados pela Blueticket ou na loja Chilli Beans em Cachoeiro.

Confira abaixo as criações para o Roda Cachoeiro:

Boteco do Caranguejo

Petisco: Risole do Boteco – São 6 risoles de costela bovinas artesanais acompanhados de molho de pimenta Tabasco.

Endereço: R. Carlos Silva, 4, Sumaré – 3ª a sábado das 18h às 2h.

Boteco Mister Pig

Petisco: Pig’s Burguer – Mini Hambúrguer 1 – (2 un) pão brioche de queijo, blend suíno, bacon artesanal, queijo gorgonzola, picles e molho barbecue; Mini Hambúrguer 2 – (2 un) – Pão de azeitona, blend de linguiça, queijo parmesão, cebola e geleia de pimenta;

Endereço: R. Agostinho Madureira, 201, Gilberto Machado – 3ª a 5ª das 18h à 0h, 6ª das 18h à 1h, sábado 12h à 1h.

Cervejiiinha

Petisco: Cesta de 6 – São 6 enrolados em massa de pastel, recheados de: costela com cream cheese; queijo e alho poró e doce de leite com nozes. 2 unidades de cada sabor. Acompanham maionese de hortelã

Endereço: Av. Pinheiro Júnior, 58, Ibitiquara – 4ª a sábado das 20h às 2h.

Conveniência S/A

Petisco: Digna Feijoada – Feijoada com couve e farofa

Endereço: Av. Jones dos Santos Neves, 237, Santo Antônio – 3ª a 6ª das 9h às 22h30, sábado das 9h às 18h.

Eco Bar

Petisco: Panceta a la Gringa – Panceta acompanhada de de nhoque de mandioca e molhos especiais;

Endereço: Av. Maximiliano Fardin Perim, s/n, Maria Ortiz – 3ª a sábado das 18h às 02h.

Ilha Pub

Petisco: Filled Chicken – Filé de frango recheado com presunto e queijo, empanado e frito.

Endereço: R. Samuel Levi, 70, Aquidabam – 3ª a sábado das 18h à 0h.

Imperium Churrascaria

Petisco: Costelinha de porco a la Imperium – Costelinha de porco preparada à moda da vovó acompanhada de farofa crocante de castanhas e passas, purê de mandioquinha com requeijão e geleia de hortelã.

Endereço: Rod. Engenheiro Fabiano Vivacqua, 529, Marbrasa – 2ª a sábado das 11h à 0h, domingo 11h às 15h.

Katatas

Petisco: Feijuka – 4 bolinhos de feijoada preparados com feijão preto, carne seca, paio, linguiça, carne de porco, recheado com couve e bacon crocante!

Endereço: Av Beira Rio, 496, Guandu – 2ª a 6ª das 18h às 22h, sábado das 11h às 15h e 18h às 22h e domingo das 11h às 14h.

Moustache

Petisco: Pastel Suíno ao vinho – Pastelzinho com pernil temperado ao molho de vinho tinto, mostarda e ketchup. Acompanhado de maionese caseira e vinagrete.

Endereço: R. Idelfonso Vianna, 37, Indepedência – 4ª a sábado das 18h30 à 0h.

Panela de Barro Comidas Brasileiras

Petisco: Pastelzinho Capixaba – 6 unidades com recheio de moqueca com maionese de banana.

Endereço: R. Resk Salin Carone, 12, Gilberto Machado – 3ª a sábado das 18h às 23h, domingo das 11h às 15h.

Panela de Barro Retrô

Petisco: Pastelzinho Capixaba – 6 unidades com recheio de moqueca com maionese de banana.

Endereço: R. Clemente Sartorio, 33, IBC – 3ª a sábado das 18h às 23h, domingo das 11h às 15h.

Pedroni’s Bar

Petisco: Rabo Ralado – Rabada desfiada com angu, feito na manteiga, queijo ralado e salada de agrião.

Endereço: R. Dr.Amilcar Filiuzzi, 296, Coronel Borges – 2ª a 6ª das 16h às 23h, sábado das 11h às 18h.

Reserva do Gerente

Petisco: Käsewurst – Linguiça recheada com queijo, cebola e flambada – É um produto feito com linguiça de pernil de porco cozida e defumada, recheada com queijo cheddar, cebola e flambada com cachaça Reserva do Gerente.

Endereço: R. Elias Mauricio dos Santos, 01, Gilberto Machado – 4ª a sábado das 18h às 23h.

Varandinha Gourmet

Petisco: Costela de Boi à moda Brasileira – Costela de boi com purê de mandioca ao molho, acompanhada com farofa e vinagrete.

Endereço: R. Marilio Coelho, 11, Ilha da Luz – 3ª a sábado das 16h à 0h, domingo das 10h às 22h.

