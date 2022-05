Dia do Hambúrguer: conheça opções saudáveis para comemorar a data

Por Redação - Redação 11

Em 28 de maio celebra-se o Dia do Hambúrguer. A data incentiva o consumo de um alimento calórico e que, por esse motivo, pode ficar fora da dieta de algumas pessoas. Entretanto, a nutricionista da Unimed Vitória Bruna Garcia afirma que é possível comemorar a data de forma saudável.

É possível substituir alguns ingredientes por outros menos calóricos ao fazer o sanduíche. Na hora de escolher um lanche em um estabelecimento, podem ser evitadas as opções no estilo “X-Tudo”, com carnes ultraprocessadas, e dar preferência aos sanduíches com salada. Já os molhos especiais, ricos em sódio, corantes e conservantes, e queijos gordurosos, como o cheddar, parmesão e gorgonzola, podem ser substituídos por uma fatia de muçarela, por exemplo.

Para quem preferir preparar seu próprio lanche em casa, uma carne de hambúrguer magra, como patinho ou alcatra, ajuda no equilíbrio calórico, e pode ser complementada com aveia. Os hambúrgueres de frango ou peixe também são opções menos calóricas. Controlar a quantidade de gordura na hora do preparo e na utilização de temperos mais naturais é fundamental, além de observar o nível de sódio, usando a criatividade na hora de incluir a salada, e investir em outros vegetais além de alface e tomate.

Restrições alimentares

Os veganos e vegetarianos também aderiram ao consumo do hamburguer. As alternativas utilizadas para substituir a carne são os ingredientes à base de grãos e soja. A especialista alerta que essa troca nem sempre carrega os mesmos nutrientes. “Ocorre uma menor concentração de determinados nutrientes no hambúrguer vegetal e existe a ausência de alguns aminoácidos essenciais em determinadas proteínas de origem vegetal. No entanto, é possível driblar essa diferença com uma correta combinação dos alimentos”.

A nutricionista comenta que o público com restrições alimentares precisa ter atenção aos ingredientes e que existem opções alternativas. Os intolerantes à lactose, por exemplo, devem observar a composição do pão, pois pode haver leite. É importante tomar cuidado e observar o tipo da carne, se é processada, industrializada, além do presunto ou apresuntado, porque também pode haver lactose em sua composição.

Outra dica é dar preferência à carne caseira. “Existem opções para substituir o queijo, entre elas, a banana da terra grelhada, ovo, bacon artesanal e picles são alternativas saborosas, além da cebola caramelizada e até mesmo o queijo zero lactose”, recomenda Bruna.

