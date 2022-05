Deputado Da Vitória recebe prêmio Personalidade do Comércio Exterior no Espírito Santo

Por Redação - Redação 20

Advertisement

Advertisement

O deputado federal e coordenador da bancada capixaba, Da Vitória, (PP-ES) recebeu na última quarta-feira (18), o Prêmio Personalidade do Comércio Exterior 2022 oferecido pelo Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), em evento realizado na capital do Estado.

Continua depois da publicidade

O parlamentar foi homenageado pela atuação no Congresso Nacional voltada para o fortalecimento do setor com a relatoria na Câmara Federal da Lei Complementar 186, que prorrogou até 2032 os incentivos fiscais às empresas do comércio exterior, assim como para o setor atacadista e distribuidor, o que garantiu menos impostos aos empreendedores e mais empregos para os capixabas.

O presidente reeleito do Sindiex, Sidemar Acosta, ressaltou a importância do trabalho de Da Vitória para a prorrogação do prazo para concessão dos incentivos fiscais ao setor. “Sem essa união forte o Espírito Santo perde a disputa com outros estados. A Lei Complementar 186, que trouxe o reforço ao setor do comércio exterior por mais 10 anos, garantindo desenvolvimento logístico para o Espírito Santo, é um exemplo da importância dessa união. Ela dá um novo rumo ao Estado. E foi alcançado pela atuação da bancada federal com destaque para o deputado federal Da Vitória, que conduziu a construção na Câmara, e da senadora Rose, que relatou o projeto no Senado”.

Sidemar pontuou que a legislação preserva mais de 100 mil empregos para os capixabas e protege mil empresas.

Continua depois da publicidade

O governador Renato Casagrande também destacou a atuação coordenador da bancada federal capixaba. “Temos que reconhecer o trabalho que o Da Vitória fez na relatoria do projeto na Câmara”.

Em seu discurso, Da Vitória ressaltou a participação dos sindicatos empresariais no diálogo, como o Sindiex e o Sincades, do Governo do Estado e da importância do comércio exterior do Espírito Santo ter uma relação direta com o Congresso Nacional por meio da bancada.

“Me sinto muito honrado em receber este prêmio na solenidade que marca os 30 anos do Sindiex. Sem a participação de todos não seria possível a gente dar a segurança ao comércio exterior, assim como ao comércio atacadista e distribuidor, para continuar as atividades no Estado. E a Lei Complementar 186 dá essa estabilidade para as empresas até 2032. É menos imposto para os empreendedores e mais empregos para os capixabas”, disse Da Vitória.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O evento também marcou a comemoração dos 30 anos do Sindiex e a posse da diretoria que vai exercer o mandato de 2022 até 2026. O atual presidente, Sidemar Acosta, permanece na presidência da entidade.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].