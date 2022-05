Copa Sesport terá segunda rodada iniciada nesta quinta-feira (19)

Por Marcos Freire - Marcos Freire 15

A segunda rodada da Copa Sesport, organizada pela Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport), começa nesta quinta-feira (19). Depois dos jogos de ida (primeira rodada), agora, os times voltam a se enfrentar, com o mando de campo invertido, para definir quem passa para a segunda fase da competição.

Nesta quinta, será realizada apenas uma partida. Vão se enfrentar Marechal Floriano e Domingos Martins, em Marechal Floriano, pela Região V, às 20 horas. No primeiro jogo, Domingos Martins venceu por 2 a 1 e Marechal vai ter que tentar reverter o resultado. São 60 municípios participantes na competição divididos em oito regiões.

A rodada segue durante a semana até domingo, com exceção do jogo entre Governador Lindemberg e Marilândia que vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 25, pela Região III, às 20 horas. Isso porque essas equipes ainda vão se enfrentar na partida de ida (primeira rodada), em Marilândia, que está marcada para este sábado, dia 21, a partir de 15 horas.

E os jogos entre Conceição da Barra e São Mateus, pela Região II, e de Cariacica contra Serra, pela Região VI, não têm data definida para a segunda rodada. No primeiro jogo, São Mateus goleou por 9 a 0, enquanto Serra venceu por 2 a 0.

Destacando os jogos no sul do Estado, incluindo a região do Caparaó, na sexta-feira (20), Anchieta e Piúma vão se enfrentar em Anchieta, pela Região VI, a partir das 20h30. Na primeira partida, houve empate em 2 a 2. Enquanto Alegre e Guaçuí jogam a partir das 20 horas, em Alegre, pela Região VII, com vantagem para o time da casa que venceu por 2 a 0, no primeiro jogo.

Ainda na sexta, em Presidente Kennedy, o time da casa vai enfrentar a equipe de Cachoeiro de Itapemirim, pela Região VIII, a partir das 20 horas. No primeiro jogo, a equipe cachoeirense venceu por 1 a 0.

No sábado (21), Brejetuba e Conceição fazem a segunda partida, pela Região V, a partir das 15 horas, em Brejetuba. No primeiro jogo, Brejetuba venceu por 2 a 0. No mesmo horário, Iconha vai jogar em casa contra Vargem Alta, pela Região VIII. Na primeira partida, os times empataram em 2 a 2.

Já no domingo (22), Iúna vai enfrentar Muniz Freire, em terras iunenses, pela Região V, às 15 horas, depois de conseguir a vitória no primeiro jogo, por 3 a 0. Enquanto, no mesmo horário e pela mesma região, Irupi vai receber o time de Ibatiba. Na primeira partida o placar ficou em 0 a 0.

No mesmo dia, a partir das 10h30, Alfredo Chaves joga contra Guarapari, em casa, pela Região VI, após vencer o primeiro jogo por 1 a 0. E São José do Calçado recebe Bom Jesus do Norte, às 15 horas, pela Região VII. No primeiro jogo, Calçado venceu por 4 a 0. Enquanto, pela mesma região, Divino de São Lourenço joga contra Dores do Rio Preto, a partir das 14 horas, após vencer a primeira partida por 1 a 0. Veja abaixo a tabela completa da segunda rodada.

Tabela da 2ª Rodada – Copa Sesport

19/5 – quinta-feira

Marechal Floriano x Domingos Martins (Região V) – 20h (Agregado: 1 x 2)

Local: Estádio Jose Henrique Pereira – Marechal Floriano

20/5 – sexta-feira

Águia Branca x Alto Rio Novo (Região I) – 19h30 (Agregado: 3 x 1)

Local: Estádio Adelino Rodrigues Alves – Águia Branca

Jaguaré x Linhares (Região IV) – 20h (Agregado: 3 x 2)

Local: Centro Esportivo Conilon – Jaguaré

Anchieta x Piúma (Região VI) – 20h30 (Agregado: 2 x 2)

Local: Estádio Joaquim Viana Ramalhete – Anchieta

Viana x Vila Velha (Região VI) – 20h (Agregado: 3 x 1)

Local: Campo do União – Bairro Jucu – Viana

Alegre x Guaçuí (Região VII) – 20h (Agregado: 2 x 0)

Local: Estádio Arcílio Caiado Ferreira – Alegre

Presidente Kennedy x Cachoeiro de Itapemirim (Região VIII) – 20h (Agregado: 0 x 1)

Local: Parque de Exposição “Afonso Costalonga” – Presidente Kennedy

21/5 – sábado

Vila Pavão x Nova Venécia (Região I) – 15h (Agregado: 1 x 2)

LOCAL: Estádio Municipal Orlando Ferrari – Vila Pavão.

Barra de São Francisco x Água Doce do Norte (Região I) – 15h30 (Agregado: 1 x 0)

Local: Estádio Municipal Joaquim Alves de Souza – Barra de São Francisco

Pinheiros x Boa Esperança (Região II) – 15h (Agregado: 1 x 0)

Local: Estádio Municipal João Soares de Moura Filho – Pinheiros

Itaguaçu x Baixo Guandu (Região III) – 14h (Agregado: 1 x 1)

Local: Estádio Municipal Nildo Honório Marciel – Itaguaçu

Santa Teresa x Fundão (Região IV) – 16h (Agregado: 1 x 2)

Local: Estádio Municípal Ângelo Frechiani – Santa Teresa

Ibiraçu x Aracruz (Região IV) – 15h (Agregado: 2 x 3)

Local: Estádio Marcos José Campagnaro ‘’Marcão’’ – Ibiraçu

Brejetuba x Conceição do Castelo (Região V) – 15h (Agregado: 2 x 0)

Local: Estádio Urbano Tristão – Brejetuba.

Iconha x Vargem Alta (Região VIII) – 15h (Agregado: 2 x 2)

Local: Praça Esportiva Manoel de Souza Soares – Iconha

22/5 – domingo

São Gabriel da Palha x Rio Bananal (Região II) – 15h (Agregado: 1 x 0)

Local: Associação Bairro Cachoeira da Onça – São Gabriel da Palha

Pedro Canário x Montanha (Região II) – 15h (Agregado: 2 x 2)

Local: – Estádio Osmar Santana Moura – Pedro Canário

São Roque do Canaã x Itarana (Região III) – 15h (Agregado: 4 x 5)

Local: Estádio Idelfonso Roldi (ABC) – São Roque do Canaã

Santa Maria de Jetibá x Santa Leopoldina (Região IV) – 15h (Agregado: 3 x 0)

Local: Estádio Pomerano – Santa Maria de Jetibá

Iúna x Muniz Freire (Região V) – 15h (Agregado: 3 x 0)

Local: Estádio Municipal Antônio Osório Pereira – Iúna

Irupi x Ibatiba (Região V) – 15h (Agregado: 0 x 0)

Local: Estádio Renive Machado – Irupi

Alfredo Chaves x Guarapari (Região VI) – 10h30 (Agregado: 1 x 0)

Local: Estádio Carlos Soares Pinto – Alfredo Chaves

São José do Calçado x Bom Jesus do Norte (Região VII) – 15h (Agregado: 4 x 0)

Local: Estádio Ernesto Campos da Fonseca (Campo do Motorista) – São José do Calçado

Divino de São Lourenço x Dores do Rio Preto (Região VII) – 14h (Agregado: 1 x 0)

Local: Estádio Municipal José Maria Gonçalves – Divino de São Lourenço

25/5 – quarta-feira

Marilândia x Governador Lindemberg (Região III) – 20h

Local: Estádio Cleber Bertoldi – Marilândia

*Ainda não foi realizada a primeira partida (em Governador Lindemberg) que vai acontecer neste sábado (21).

Sem data definida

Conceição da Barra x São Mateus (Região II) (Agregado: 0 x 9)

Local: Gastão Cock da Cunha – Conceição da Barra

Cariacica x Serra (Região VI) (Agregado: 0 x 2)

Local: Praça Esporte José Carlos Fraga – Bairro Vale Esperança – Cariacica.

