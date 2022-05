Convenção do PP e PSB confirma candidatura de Dr. Antônio Rocha para prefeitura de Itapemirim

Por Redação - Redação 36

A convenção partidária do Partido Progressista – PP e do Partido Socialista Brasileiro – PSB, realizada neste sábado (30) em Itapemirim, confirmou as candidaturas de Dr. Antônio Rocha e Fábio Dagata, respectivamente para concorrerem à Prefeito e Vice-prefeito do município.

Dr. Antônio é médico dermatologista e do segmento evangélico, e Fábio Dagata é filho da ex-vereadora Adila.

O evento foi prestigiado por um grande número de pessoas e lideranças políticas que apoiam a coligação: “Nosso povo, nossa Missão. Unidos por um Itapemirim melhor!”.

As eleições suplementares em Itapemirim estão marcadas para acontecer no próximo dia 5 de junho.

