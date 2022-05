Conferência em Cachoeiro debateu políticas públicas para as mulheres

Por Redação - Redação 4

A 5ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres foi realizada, na sexta-feira (6), em Cachoeiro. Organizada pela Prefeitura de Cachoeiro, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), o evento reuniu representantes de diversos setores da sociedade civil e autoridades, no auditório da 2ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no bairro Independência.

Os debates e a construção de propostas desenvolvidos ao longo da atividade giraram em torno tema principal “Reafirmando as políticas públicas para as mulheres no enfrentamento ao patriarcado, ao racismo e às desigualdades sociais e econômicas”.

“Saber um pouco mais de políticas públicas para o público feminino é de extrema importância, porque impulsiona a atuação da mulher nos setores públicos e privados, ampliando a presença feminina na construção de uma sociedade mais ética e humana”, salientou a participante Andressa Bessa.

A mestra de bate flechas e caxambu, Niecina Ferreira de Paula Silva, conhecida como Dona Isolina, uma das mais importantes representantes da cultura popular de Cachoeiro, também esteve presente na conferência e destacou a importância da atividade para conscientização sobre o papel fundamental da mulher.

“As mulheres, quando se movimentam, transformam o ambiente que ocupam. É preciso pensar ações que possibilitem que as próximas gerações sejam mais conscientes e colham frutos do que estamos plantando aqui”, frisou.

A secretária municipal de Governo e Planejamento Estratégico, Lilian Siqueira, reforçou o compromisso da gestão municipal na construção de melhores políticas para o público feminino. “As mulheres são peças-chave para uma sociedade mais humana e é precisar pensar ações para fortalecimento do seu protagonismo”, salientou.

“A conferência é uma oportunidade de apontamento do que precisa ser melhorado em diversos setores sociais, em que a mulher está inserida. A gestão pública precisa trabalhar para oferecer ferramentas que potencializem e valorizem as mulheres. Nós sabemos que ser mulher, no Brasil, é um desafio, por isso, ações como essas são de extrema importância”, destacou Fayda Belo, coordenadora executiva de Cidadania, Direitos Humanos e Políticas para Mulheres, da Prefeitura de Cachoeiro.

“Eventos que dão voz e lugar de fala às mulheres precisam ser cada vez mais frequentes. É indiscutível a importância do poder feminino na sociedade como um todo. Dentro da gestão pública, temos trabalhado para que as mulheres tenham ainda mais espaço”, salientou o vice-prefeito de Cachoeiro, Ruy Guedes, que também esteve presente na atividade.

Na ocasião, também foram eleitas as delegadas para a 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, a ser realizada no próximo mês de junho.

