Conceição do Castelo vai receber obras de infraestrutura urbana e rural do Governo do ES

Redação 24

O município de Conceição do Castelo, na microrregião Sudoeste Serrana, vai receber mais de R$ 3 milhões em investimentos do Governo do Estado em infraestrutura urbana e rural. Nesta sexta-feira (27), o governador Renato Casagrande esteve na cidade para realizar a entrega de obras e anunciar novos investimentos. A solenidade teve a participação da vice-governadora Jacqueline Moraes, do prefeito Christiano Spadetto, dentre outras autoridades.

Para melhorar o acesso às áreas urbanas do município, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), entregou mais três trechos que fazem parte do Programa “Calçamento Rural”. Foram contempladas as comunidades de Santa Luzia, Montevidéo e Indaiá. Foram doados mais de 3 mil metros quadrados de blocos e mais de mil metros quadrados de meio-fio, com investimento de R$ 189 mil.

Foram entregues ainda seis pontes rurais para as comunidades de Mata Fria, Montevidéo, Ribeirão do Meio, Monforte Quente e Ribeirão da Conceição. O investimento é de R$ 461 mil. O município também recebeu equipamentos agrícolas para fomentar a agricultura familiar. São 11 máquinas, entre elas, microtratores, carretas agrícolas, cultivador agrícola, entre outros, com investimento de R$ 108 mil.

As comunidades rurais de Conceição da Castelo também estão sendo contempladas pelo Programa “Energia Mais Produtiva”, da Seag. A iniciativa visa a ampliação da estrutura de energia elétrica no campo, dando mais suporte aos produtores rurais. Foi entregue o projeto 1 na comunidade de Taquarussú, que vai beneficiar as atividades de cafeicultura, fruticultura, floricultura, pecuária de leite e corte, olericultura, agroindústrias e culturas anuais. O valor total do investimento é de quase R$ 203 mil. Também foi dada Ordem de Fornecimento para o projeto 2, que inclui as comunidades de Monteforte Frio e Monteforte Quente.

“Há 25 anos atrás, quando era secretário de Estado da Agricultura, estive em Monforte para ligar a energia elétrica. Imaginem a minha felicidade hoje, após tantos anos, voltar para a gente melhorar a linha de energia, agora colocando trifásica. Esse é um trabalho revolucionário. Também estamos aqui para melhorar a estrada que será concluída pela prefeitura com REVSOL. Em alguns dias, vamos dar a Ordem de Serviço para pavimentação da estrada de Conceição até Piaçu [distrito de Muniz Freire] e também faremos repasses para a educação e construção de pontes na cidade”, destacou o governador Casagrande.

Conceição do Castelo terá novas pontes

O secretário de Estado da Agricultura, Mario Louzada, destacou a importância das ações que visam garantir mais qualidade para os produtos e renda para os agricultores. “Esses investimentos servirão para melhorar a trafegabilidade de estradas rurais, melhorar a estrutura de energia elétrica no campo, dando suporte aos produtores rurais e empreendedores, além de estimular novos negócios e dinamismo em várias comunidades do interior do Espírito Santo”, comentou.

Durante a agenda oficial, o governador Renato Casagrande anunciou a reconstrução de duas pontes sobre o rio Castelo, que ligam o bairro Centro ao bairro Larrieu. Também foi assinada a concessão de uso de um caminhão compactador de resíduos sólidos pelo prazo de dez anos. As intervenções serão executadas pela Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb). Ao todo, são mais de R$ 1,6 milhão em investimentos.

Para o titular da Sedurb, Octavio Guimarães, a obra de reconstrução das pontes melhora a vazão do escoamento da produção cafeeira e de hortifrutigranjeiros, bem como ao fluxo de pedestres que é intenso. “São obras importantes que foram baseadas em critérios técnicos e econômicos. Sabemos a importância dos investimentos e, como isso, marca a vida das pessoas”, avaliou.

Por meio do Fundo Cidades, o Governo do Estado vai transferir R$ 1,1 milhão para o Fundo Municipal de Investimentos. Além dos R$ 500 mil destinados à elaboração da carteira técnica de projetos estruturantes, o município vai aplicar os recursos na adequação da Estrada da Rota do Vale do Emboque.

“A elaboração da carteira de projetos torna o município mais apto a captar recursos não apenas do Governo do Estado, mas também da União e de demais fontes. Enquanto a transferência dos recursos fundo a fundo permitirá a execução mais célere das obras na estrada da Rota do Vale do Emboque”, explicou a secretária de Estado de Economia e Planejamento, Maria Emanuela Alves Pedroso.

O prefeito conceiçoense agradeceu pelos investimentos do Governo do Estado. “A gente está aqui para fazer o bem para o cidadão do nosso município e do nosso Estado. Se o que falarem do senhor for bom, absorva. Se falarem mal, deixe entrar em um ouvido e sair pelo outro. Responda com muito trabalho e entregas como tem feito. As obras em nosso município estão acontecendo e, ao lado do governador, estamos revolucionando Conceição do Castelo”, afirmou Christiano Spadetto.

Também estiveram presentes, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo; a senadora Rose de Freitas; o deputado federal Josias Da Vitória; os deputados estaduais Coronel Alexandre Quintino, Luciano Machado e Marcelo Santos; além de dirigentes de autarquias, moradores e lideranças da região.

