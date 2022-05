Cineclube Jece Valadão abre inscrições para concurso de vídeos ‘Olhares Sobre Cachoeiro’

Por Redação - Redação 9

O Cineclube Jece Valadão deu início, na última quinta-feira (19), ao período de inscrições do concurso de vídeos “Olhares Sobre Cachoeiro”, que vai premiar produções audiovisuais focadas na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Os interessados deverão se inscrever até o dia 10 de junho, por meio de um formulário on-line AQUI

O concurso é aberto a pessoas de todas as idades e regiões. Serão aceitos vídeos de até 15 minutos, produzidos a partir de 2019, de qualquer gênero (documentário, ficção, experimental) ou dispositivo de captação (celulares, filmadoras profissionais etc.), que apresentem a cidade de Cachoeiro de Itapemirim como elemento principal ou secundário.

Integrantes do Cineclube Jece Valadão vão realizar a seleção de cerca de 25 vídeos, a serem exibidos na Mostra Online “Olhares Sobre Cachoeiro”, que vai acontecer no canal do cineclube no YouTube e no blog, de 14 a 24 de junho.

Nesse mesmo período, as produções audiovisuais ficarão submetidas a júri popular. As três mais bem votadas receberão, respectivamente, R$ 300, R$ 200 e R$ 100. Os vídeos ganhadores também serão exibidos em um evento presencial comemorativo do cineclube, que será realizado em junho.

“O objetivo é abrir espaço para pontos de vista diversos sobre a cidade. Nossa intenção também é celebrar, tendo em vista que junho é o mês em que se comemora tanto o aniversário de fundação do cineclube, quanto a Festa de Cachoeiro”, explicou o coordenador do projeto e integrante do Cineclube Jece Valadão, Lucas Schuina.

A iniciativa faz parte de um projeto do Cineclube Jece Valadão contemplado pelo Edital 008/2020 – Setorial de Cineclubes, da Secretaria da Cultura (Secult).

“Olhares Sobre Cachoeiro” – Concurso de vídeos sobre a cidade de Cachoeiro de Itapemirim (ES)



Regras e inscrição: https://forms.gle/1uxGfvqjU1zuBCLp6

Prazo para se inscrever: 10 de junho de 2022

Mais informações: [email protected]

