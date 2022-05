Cinco dicas de presentes típicos de Anchieta para o Dia das Mães

Por Redação - Redação 11

O Dia das Mães está chegando. Você já pensou no presente que irá dar para homenageá-la? Como as nossas mães são seres especiais, que dedicam exclusivamente a vida aos filhos e à família, listamos cinco dicas de presentes especiais, típicos de Anchieta.

Imagine sua mãe acordar domingo (08) e se deparar com uma linda e saborosa cesta com produtos da agroindústria familiar, com bolos, pães, geleias, doces, produzidos por agricultores de Anchieta. Ou ainda, ser convidada para almoçar uma deliciosa moqueca em um dos restaurantes da cidade.

Sugerimos outras opções como as belas peças artesanais, confeccionada por habilidosas mãos anchietenses, utilizando as nossas famosas conchas e outros materiais da região. Flores também são ótimas opções. No município tem locais que cultivam e comercializam, como hortos e floriculturas.

Outra dica é convidar a sua mãe para um agradável passeio de barco pelo rio Benevente, contemplando as belezas do nosso manancial e as antigas Ruínas do Rio Salinas.

Também pensamos em outra dica de presente para sua mãe: hospedá-la em uma das pousadas ou hotéis do município. Ela irá adorar ficar acomodada em um dos estabelecimentos de Anchieta. Nos balneários de Iriri, Castelhanos, Ubu e Guanabara há aconchegantes locais para sua mãe ser tratada como rainha e acordar com um delicioso café da manhã.

E outro presente que não dá errado e um passeio pelo interior, pelo circuito dos Imigrantes, conhecendo e provando delícias da agroindústria e almoçando em restaurantes típicos rurais de lá.

DICAS DE PRESENTES PARA SUA MÃE:

1- Cesta com produtos típicos da agricultura familiar: Você pode montar ou adquirir pronta, com produtos como bolo, pães, geleias, biscoitos, doces e mel. Nos circuitos turísticos rurais dos Imigrantes e Vale Viver Corindiba há diversas famílias que produzem (preço depende da quantidade de itens que deseja incorporar à cesta).

2- Moqueca capixaba: Nos restaurantes da cidade o cardápio inclui a famosa moqueca com tempero local (valores variam entre os estabelecimentos). Na capital estadual da moqueca capixaba, a iguaria tem tempero especial e é uma ótima pedida para o almoço do dia das Mães.

3- Artesanato típico: Em Anchieta há diversos artesãos que confeccionam lindas peças. A maioria expõe e comercializa as peças. Os preços variam de R$ 5 a R$ 120.

4- Passeio de barco pelo Rio Benevente: O passeio pelo Rio Benevente é encantador. É uma aula de ecologia, cultura e turismo. Durante o percurso, que dura cerca de duas horas, dá para contemplar o manguezal, a revoada dos pássaros da região e as garças, além de desfrutar das seculares Ruínas do Rio Salinas. Passeio custa cerca de R$ 150,00 para um pacote de dez pessoas. A dica é reunir familiares e amigos para o valor por pessoa sair mais acessível. Contato: 28 99221-1252.

5- Pousadas e hotéis de Anchieta: Nos balneários de Iriri, Castelhanos, Ubu e Guanabara há aconchegantes locais para sua mãe. No interior, no circuito Vale Viver Corindiba, em Olivânia, também há pousada. Os estabelecimentos estão com preços promocionais e oferecem outros serviços.

DICA EXTRA:

Flores: Toda mãe se derrete por flores, e em Anchieta há floriculturas e hortos (como exemplo às margens da Rodovia do Sol, entre Subaia e Iriri, que comercializam lindas plantas e flores – preços a partir de R$ 10).

