Ciclone extratropical provoca agitação marítima no litoral Sul do Espírito Santo

Um ciclone extratropical está se formando e estará completamente formado na madrugada desta quarta-feira (4), com uma frente fria associada. O sistema é responsável por provocar muita chuva, ventos intensos e até agitação marítima em praias do Sul e do Sudeste do Brasil ao longo desta semana. A situação é de alerta e com potencial para muitos transtornos.

Rajadas de vento que ultrapassam os 60km/h são previstas para parte do Sudeste, e isso pode provocar problemas como queda de árvores, detalhamentos e etc.

Com a previsão de ventos muito fortes soprando também sobre o oceano, a tendência é de agitação marítima em praias do Sul do Espírito Santo. Com isso, as áreas do litoral ficam em alerta para o risco de ressaca.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de perigo potencial nesta terça-feira (3), para o risco de ventos costeiros por conta do ciclone. O aviso é válido até às 23h, desta quarta-feira (4).

O alerta é válido para os municípios de: Anchieta, Itapemirim, Marataízes, Piúma e Presidente Kennedy.

