Chegou o grande dia! Menos é Mais se apresenta em Cachoeiro nesta sexta-feira (13)

Um dos maiores grupos do momento se apresenta em Cachoeiro de Itapemirim nesta sexta-feira (13). O show será realizado no parque de exposições Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto.

No palco também se apresentam: Mateus Matos & Murilo, Art Samba, Banda Mais Swing, DJs Phellipe Santos e Taigo Rezende, Dj Koreia e WC no Beat.

“Montamos uma super estrutura para receber Menos é Mais pela primeira vez em Cachoeiro. Estou muito empolgado com a volta dos grandes eventos”, comenta Ramon Silveira, organizador do evento.

Os ingressos para o show podem ser adquiridos no site https://brasilticket.com.br/.

Os pontos físicos são: em Cachoeiro, na Oriento Joias (Centro) e na Oriento Joias (Perim Center); Marataízes, na Drogaria Mauri; e Mimoso do Sul, na Drogaria Mauri.

O quarto lote da Área Premium está no valor de R$ 70,00 e a Área Vip está no sexto lote no valor de R$ 130,00.

WC no Beat entre as atrações

Integrante da Medellin Records, que assinou com a Sony Music, “WC no Beat” é o codinome do produtor capixaba Weslley Costa. Com um estilo único, é o precursor do segmento TRAPFUNK. WC no Beat ganhou notoriedade com uma nova proposta musical: uniu grandes nomes da cena do Funk e Rap em seus grandes sucessos, e assim faz shows pelo Brasil inteiro.

Em 2018, o produtor lançou seu primeiro álbum, intitulado “[18K]”, com participação de grandes nomes do Funk e do Rap como: Orochi, MC Cabelinho, PK, MC Hariel, BK, Cacife Clandestino, Xamã, Luccas Carlos, entre outros, foram 21 artistas no total. O trabalho ultrapassa 300 milhões de execuções, juntando YouTube e Spotify.

Também em 2018, WC lançou o hit “Sensacional” (em parceria com Matuê, Cacife Clandestino, Nego do Borel e Kevin o Chris) que tem certificação de Ouro com mais de 31 milhões de áudio/vídeo streams; já em 2019, saiu “Nossa Que Isso” (parceria com Djonga, Karol Conká, MC Rebecca e MC Rogê), também com certificação Ouro, por mais de 22 milhões de áudio/vídeo streams e rendeu à WC a indicação ao MTV MIAW por “FEAT no Ano”.

O 2º disco de carreira, “GRIFF”, chegou no dia 20 de agosto de 2020, contendo 33 participações e tendo alcançado 4 músicas no Top 200 do Spotify Brasil em sua estreia.

