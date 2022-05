Centro de Informação e Assistência Toxicológica completa 30 anos

Por Redação - Redação 8

A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) realizou, em 2021, 9.270 atendimentos à população capixaba. A maioria dos atendimentos foi relacionada a acidentes toxicológicos com animais peçonhentos e intoxicação por medicamentos. Em 2020 e 2019, ocorreram 7.932 e 8.643, casos respectivamente.

A diretora do Centro de Informações e Assistência Toxicológica, Joanina Bicalho Valli, afirma que, para a redução dos acidentes, é fundamental que ocorra a disseminação de informações sobre os riscos dos acidentes toxicológicos e de como preveni-los.

“O Centro é um importante componente na promoção da assistência toxicológica. Por meio do teleatendimento, orienta e presta assistência ao paciente que foi exposto a algum agente tóxico. Contabilizamos que 80% das pessoas que ligaram para o Ciatox, receberam orientações no local e, assim, não houve necessidade de ir até um serviço de saúde. Enfatizamos que contatar o serviço pode evitar deslocamentos e, principalmente, a sobrecarga das Unidades de Saúde”, ressaltou a diretora.

Em março deste ano, o Ministério da Saúde realizou uma reunião referente ao investimento nesta assistência toxicológica em todo o País. A intensão é fortalecer o serviço, já que este é a referência em toxicologia clínica no Sistema Único de Saúde.

Exposição

Para o aniversário de 30 anos, o Centro vai realizar, nesta terça-feira (03) e quarta-feira (04), uma exposição de animais peçonhentos como serpentes, escorpiões, aranhas entre outros agentes tóxicos, com minipalestras sobre os perigos relacionados à intoxicação no saguão da Secretaria da Saúde, na Enseada do Suá, em Vitória.

Para contribuir com o suporte toxicológico no Estado, o Ciatox vai efetuar uma capacitação para profissionais de saúde com entregas de certificados de conclusão.

Ainda durante a semana, serão realizadas, ações de prevenção a acidentes tóxicos em escolas e Unidades Básicas de Saúde na Grande Vitória, em parceria com as faculdades de Enfermagem.

Além disso, na segunda-feira (02), ocorrerá o 3º Seminário de Toxicologia Clínica, via Plataforma Zoom, para os profissionais em saúde. O seminário será apresentado pelo médico e Referência Técnica dos animais peçonhentos do Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo, dr. Nixon Souza Sesse e a Referência Técnica em intoxicação exógenas, dra. Rinara Angelica De Andrade Machado. Todas as ações terão como objetivo a divulgação da importância da assistência que completa 30 anos no Estado.

Clique aqui para realizar a inscrição no 3º Seminário de Toxicologia Clínica.

Dados

Ao todo, ocorreram 14.552 acidentes toxicológicos no Estado, em 2021, sendo 7.473 relacionados a acidentes com animais peçonhentos e 7.475 por intoxicações exógenas.

Em relação às intoxicações exógenas, 33% foram por ocorrências com medicamentos, 8% produtos agrotóxicos, 8% produtos de limpeza, 6% por drogas de abuso e 5,6% ligados a produtos químicos Industriais.

Os animais que acarretaram a maior parte dos acidentes foram os escorpiões, somando 76% dos casos, seguido por serpentes (9%) e aranhas (5%).

Em 2020 e 2019, ocorreram 6.277 e 5.862, casos de intoxicações por animais peçonhentos, respectivamente.

Em relação aos medicamentos no ano de 2020 e 2019, foram 5.842 e 4.307, respectivamente.

Atendimento

O Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox), funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Os plantões médicos são realizados por três profissionais capacitados para o atendimento. A unidade, localizada em anexo ao Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória, conta com oito médicos e 21 estagiários entre acadêmicos de Medicina, Farmácia e Enfermagem.

Site

No site do Ciatox, a população capixaba pode encontrar algumas informações essenciais como:

– Dados de intoxicação

– Notas técnicas de referência

– Materiais informativos sobre como prevenir acidentes domésticos, principais animais peçonhentos que causam acidentes e suas características.

– Perguntas e respostas para tirar dúvidas populares referentes a intoxicação por medicamentos e animais.

