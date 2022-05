Caso Kevinn: médicas afastadas após morte do adolescente prestam depoimento à Polícia

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 109

Prestaram depoimento, nessa segunda-feira (9), as duas médicas plantonistas que foram afastadas do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, após a morte do adolescente Kevinn Belo Tomé da Silva, de 16 anos, morador de Cachoeiro de Itapemirim.

Em nota, a Polícia Civil informou que a investigação segue em andamento na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

As médicas foram afastadas de suas funções, no dia 30 de maio, após o adolescente morrer ao esperar por atendimento por quatro horas, dentro de uma ambulância. A direção do hospital ainda registrou uma ocorrência policial contra o que considera “flagrante negligência médica”.

