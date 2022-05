Caso Kevinn: advogado de médicas diz que não houve negligência ou omissão de socorro

Por Pammela Volpato - Pammela Volpato 422

“Só existiria omissão de socorro se elas não tivessem feito nada. Essas médicas eram responsáveis pelo setor de emergência, e o paciente veio transferido para uma vaga de pronto socorro, de baixa gravidade. Se a vaga disponível fosse de UTI, ele teria sido internado imediatamente e elas nem teriam sido citadas. A responsabilidade deixou de ser delas a partir do momento em que foi constatada a impossibilidade de receber o Kevinn na emergência, e elas reportaram o fato e tentaram resolver o problema, buscaram uma vaga de UTI tanto no Himaba quanto na Central de Regulação. É um absurdo a maneira como essas médicas receberam um verdadeiro linchamento social. Elas foram afastadas antes mesmo de terminar o plantão”.

A fala é de Jovacy Peter Filho, advogado das médicas que estavam de plantão no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, na madrugada do último sábado (30), quando o jovem Kevinn Belo Tomé da Silva, de 16 anos, morador de Cachoeiro, morreu dentro de uma ambulância após esperar quatro horas por atendimento médico.

A declaração foi feita durante uma entrevista ao vivo, na tarde desta terça-feira (3), à jornalista Fernanda Zandonadi, do portal AQUINOTICIAS.COM, para o programa Aqui nas Cidades.

Na última segunda-feira (2), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que houve omissão e negligência das médicas. “Houve somente uma admissão (de paciente) da meia-noite às 4h30 da manhã. Havia uma equipe de suporte. A responsabilidade de admissão é dos médicos no pronto-socorro. E a negligência dessas médicas e omissão de socorro teve uma evolução catastrófica e inaceitável”.

Já o advogado disse que as médicas não foram informadas sobre o estado geral de saúde do menino e o primeiro contato foi no corredor do hospital. “É falsa a informação de que não houve contato das médicas com o paciente. Ele estava com um respirador e foi levado pelo médico da remoção para a emergência, que não tinha estrutura para recebê-lo, pois não havia onde acoplar o respirador. Elas tentaram leva-lo para a UTI, mas não havia vaga. Então, entraram em contato com a Central de Regulação e tudo isso está registrado, inclusive, com ligações dos celulares particulares delas. Se elas, enquanto médicas, reportaram que não existia a vaga, precisamos dar o benefício da dúvida. A Secretaria buscou uma vaga? O Himaba tinha essa vaga de UTI? Se tinha, porque não realocou? Vale ressaltar que elas tiveram que se desdobrar para conciliar a busca por uma vaga com o atendimento aos oito pacientes que estavam internados no setor”, pontuou.

O advogado complementou que o próprio médico da remoção observou a incapacidade da emergência do Himaba para receber o Kevinn, e decidiu retornar com ele para a ambulância, que é uma UTI móvel.

“Do ponto de vista da prestação de atendimento, ele sempre teve um médico ao lado. Quem decidiu retornar com ele pra ambulância foi o próprio médico da remoção, não foi um pedido delas. O secretário de Saúde afirmou que elas foram negligentes e deverão responder pelo óbito do rapaz. Isso é absurdo! Por que só elas? Qual a conduta da Central de Vagas? Nós também temos essas perguntas. Nenhum profissional sério da saúde sai de casa e se compromete a salvar a vida dos outros e é negligente. Estamos falando de profissionais reconhecidas como zelosas e competentes, não são pessoas que acabaram de entrar no mercado de trabalho ou que tenham várias reclamações. Que sejam produzidas as provas, que a Secretaria apresente todas as evidências. Todas essas respostas são importantes não apenas para a defesa delas, mas para definir, de fato o que aconteceu”, finaliza.

Sobre o caso Kevinn

Foram quatro horas de espera e agonia até o que adolescente Kevinn Belo Tomé da Silva, de 16 anos, não resistiu e morreu dentro de uma ambulância, na porta do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, enquanto aguardava atendimento, na madrugada de sábado (30). Ele teve três paradas cardíacas.

O adolescente estava internado desde a noite da última quarta-feira (27), em um pronto atendimento de Cachoeiro de Itapemirim, onde morava com a mãe, após sentir desconforto respiratório. O caso evoluiu e a família foi informada da necessidade de transferência devido ao estado de saúde do menino, que precisava de cuidados intensivos.

Kevinn chegou ao Himaba por volta de 0h30 e morreu às 4h30. Ele tinha um quadro de síndrome nefrítica e complicações no sistema respiratório, o que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória e óbito.

Após o ocorrido, o Himaba afastou as duas médicas plantonistas de suas funções. De acordo com a Secretaria da Saúde, o hospital estava preparado para receber o paciente, com disponibilidade de leito, profissionais e equipamentos necessários ao atendimento.

As médicas foram chamadas para prestar depoimento na Polícia Civil no domingo (1º), no entanto, comunicaram não ter condições psicológicas para fazê-lo.

Atendimento

O secretário de Saúde, Nésio Fernandes, garantiu que havia uma vaga reservada para o adolescente no Hospital Materno Infantil e que há elementos suficientes para as devidas providências administrativa, cível, criminal e junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM).

“Por uma falha grave, inaceitável, as profissionais médicas intensivistas, com registros no CRM e especialidade para atender o quadro do Kevinn, se recusaram a admiti-lo no serviço de pronto-socorro na vaga garantida para ele. Independente da idade, o Himaba é ideal para casos como o do Kevinn. Ele tinha um quadro renal e o serviço do hospital é referência estadual para nefrologia pediátrica”, completa.

A Secretaria de Estado da Saúde emitiu uma nota na tarde desta terça-feira (3) sobre o caso. Leia, abaixo, na íntegra:

A direção do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) ressalta que a internação do paciente Kevinn Belo Tomé da Silva no Pronto Socorro da unidade estava autorizada pela Central de Regulação por aceite devidamente documentado pelo Núcleo Interno de Regulação da Unidade Hospitalar. O Pronto Socorro do Himaba está composto por três médicos plantonistas na porta e mais três profissionais na rotina para avaliação dos pacientes em observação.

Esclarece que quando o quadro do paciente muda durante a remoção, a conduta de admissão do hospital de referência para urgência e emergência se mantém, ou seja, o protocolo é garantir a assistência e estabilização do paciente com encaminhamento para emergência do hospital e reavaliação do quadro clínico para encaminhamento ao recurso necessário ao paciente. Durante avaliação na emergência é definido o recurso a ser solicitado podendo ser atendido em UTI ou enfermaria na própria unidade hospitalar ou solicitada vaga em outro hospital.

O serviço de emergência, que se localiza dentro do próprio Pronto Socorro da unidade, conta com 10 leitos atendidos por dois profissionais médicos especialistas e que possuem todos os recursos de materiais, medicamentos, pontas de oxigênio e equipamentos para atendimento adequado a pacientes críticos. No momento da chegada de Kevinn, a emergência possuía somente cinco pacientes críticos e os demais pacientes estáveis com condições de transferência para outros setores do hospital.

A direção esclarece ainda que o Boletim de Ocorrência foi registrado para abertura dos procedimentos de investigação diante dos fatos apresentados, já que na ocasião o hospital tinha recurso assistencial disponível para o atendimento do adolescente.

Esclarece também que as médicas foram afastadas em acordo com o Código de Conduta da instituição que prevê o afastamento de colaborador ou prestador de serviço em casos como o ocorrido no último sábado (30), garantindo a ampla defesa.

A Secretaria da Saúde já abriu auditoria para avaliação de todo o processo que envolve o caso.

Assista a entrevista!

