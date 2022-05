Casagrande: “partir para agressão é sinal de falta de capacidade para debater ideias”

Por Marcos Freire - Marcos Freire 23

Durante as solenidades de entrega e anúncios de obras e outros benefícios, em municípios da região do Caparaó, nesta sexta-feira (20), o governador do Estado, Renato Casagrande, aproveitou para falar sobre a prática da política em clima de paz, diante de um quadro de agressão, ofensa e fake news. Indiretamente, ele se referia às acusações feitas contra ele pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, e aos ataques sofridos pela vice-governadora, Jaqueline Moraes, vindos de um jornalista.

Em entrevista ao portal Aqui Notícias, ele falou sobre os fatos, afirmando que os vê com profunda tristeza. Ele afirma que a política em si é uma atividade a mais na vida do ser humano e que é muito triste, quando as pessoas partem para a agressão. “Quando um jornalista, um político parte para a agressão, é um sinal da falta de capacidade de debater ideias, numa tentativa de assassinar a honra das pessoas”, enfatiza.

Ele coloca que, no caso da vice-governadora, Jaqueline Moraes, foi uma discriminação contra as mulheres negras, um desrespeito. “E no meu caso, foi uma acusação leviana, porque nunca houve essa conversa no Palácio Anchieta”, afirma. “Então, é um momento de tristeza, porque a política não pode ser isso, porque as pessoas podem disputar a eleição, voto a voto, desde que respeitem um ao outro”, completa.

Falando sobre o risco desse mesmo ambiente e clima se fomentar nas eleições em âmbito nacional, com a polarização da campanha, Casagrande afirma que o Brasil já foi para esse lado. “Infelizmente, lideranças importantes, como o presidente da República, estão num processo de confronto permanente, assim como outras lideranças de outros partidos também”, destaca. “As pessoas param de discutir propostas e começam a fazer só ataques e isso empobrece a política”, enfatiza, completando ser “uma pena que a gente esteja vivendo isso”.

Para o governador, o caminho na política é justamente o contrário disso. “Quem está na vida pública tem que assumir os sonhos dos outros e trabalhar para concretizá-los”, ressalta. “Isso porque ter compaixão, se preocupar, com quem a gente não conhece é ser cristão”, completa.

Políticas públicas

Nesta sexta, o governador Renato Casagrande esteve em Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto e Guaçuí, na região do Caparaó, a qual classifica como uma das mais bonitas do Brasil. Ele ressalta que o desenvolvimento, no Caparaó Capixaba, deve acontecer com a preservação dos recursos naturais existentes, devido à vocação para o turismo rural. Neste sábado, Casagrande entrega e autoriza obras e benefícios para os municípios de Alegre e São José do Calçado, também o Caparaó Capixaba.

Ele também falou sobre a necessidade de haver continuidade às políticas públicas no Estado. “Se houver continuidade nas politicas públicas que estamos realizando, ninguém segura o Espírito Santo”, coloca, mas ressaltando que isso depende de muito trabalho. “As coisas não caem do céu. Não é sorte. É trabalho, com a proteção de Deus”, complementa.

