Casagrande investe na infraestrutura, educação e saúde de Castelo

Por Redação - Redação 18

O governo de Renato Casagrande tem feito um amplo investimento em Castelo. O governador anunciou, durante seu mandato, obras estruturantes, como a pavimentação da Rodovia ES-475, que liga Castelo ao Distrito de São José de Fruteiras, em Vargem Alta, orçada em mais de R$ 57 milhões. Além disso, tornou realidade a pavimentação entre Castelo e Muniz Freire.

“Estamos consolidando um sonho que tive com cada um de vocês: pavimentar esta rodovia. Já imagina isso junto com a população de Castelo, minha cidade natal, antes mesmo de imaginar ser governador deste Estado. O que antes era sonho, como essa pavimentação ou a ligação entre Castelo e Muniz Freire, agora estamos transformando isso em realidade”, afirmou o governador, em fevereiro deste ano.

O trabalho do Estado junto ao município passou, ainda, pelo calçamento de várias localidades da zona rural, como Limoeiro, Forno Grande (subida do Cruzeiro), Arapoca, Jabuticabeira, Macuco (Serra Santa Maria), Conquista e Rampa do Uba, num valor total de mais de R$ 1,2 milhão.

Ainda em Castelo, o Estado investiu em tratamento do esgoto sanitário, iluminação do estádio Emílio Nemer, Samu 190, base do Corpo de Bombeiros, criação da escola técnica Emílio Nemer, reforma da creche Nossa Senhora da Penha e Farmácia Cidadã. Isso sem falar em equipamentos que foram entregues à municipalidade, como cinco caminhões, retroescavadeira e rolo compactador.

Veja a lista de obras e benefícios do governo Casagrande para Castelo:

Rodovia Castelo x Muniz Freire: R$ 87 milhões

Rodovia Castelo x Vargem Alta: R$ 57 milhões

Calçamento rural localidades:

Limoeiro

Forno Grande (subida do Cruzeiro)

Arapoca

Jabuticabeira

Macuco/Serra Santa Maria

Conquista

Rampa do Uba

Valor total: R$ 1,26 milhão

Obras ampliação tratamento esgoto sanitário Castelo: R$ 59 milhões

Iluminação estádio Emílio Nemer: R$ 429 mil

SAMU 190

Base do Corpo de Bombeiros

Farmácia Cidadã

1 caminhão carroceria madeira R$ 132 mil

1 retro escavadeira hidráulica: R$ 200 mil

1 caminhão pipa: R$ 234 mil

1 rolo compactador: R$ 229 mil

1 caminhão truck com caçamba: R$ 283 mil

1 caminhão toco caçamba basculante: R$ 308 mil

1 caminhão pipa: R$ 299 mil

Criação escola técnica Emílio Nemer

Reforma Creche Nossa Senhora da Penha: R$ 210 mil

