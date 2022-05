Casa da Cultura de Anchieta é reconhecida no Cadastro Nacional de Museus

Por Redação - Redação 11

A Casa da Cultura Angelina Lopes Assad, em Anchieta, passa a constar no Cadastro Nacional de Museus, autarquia vinculada ao Ministério do Turismo. O prédio do espaço foi inaugurado há 94 anos, mas só há 26 anos funciona como espaço de cultura.

Conforme a Gerência Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, o Instituto Brasileiro de Museus reconheceu em Anchieta a instituição Casa da Cultura Angelina Lopes Assad, que passa a ter um código identificador: 6.45.13.1691, a partir dos critérios estabelecidos no artigo primeiro do estatuto de Museus , lei n. 11 .904, de 14 de janeiro 2009.

A Casa é um dos mais significativos edifícios históricos da cidade. Construído por ação de D. Helvécio Gomes de Oliveira, então arcebispo de Mariana-MG, na segunda metade do ano de 1927, foi inaugurado em 1928 para sediar a Câmara Municipal de Anchieta. Logo após, se tornou a sede administrativa da prefeitura.

Em 1996 o espaço ganhou nova dimensão e significado, passando a ser um espaço cultural, histórico e da identidade do povo anchietense. Segundo a Gerência, no seu acervo os visitantes podem ver peças de arte, objetos arqueológicos, objetos relativos à imigração italiana do século XIX, além outros artefatos das manifestações culturais do município, incluindo uma biblioteca de apoio e documentos manuscritos avulsos da maioritariamente da fase do Império e primeiros anos da República.

O espaço, localizado no bairro Porto de Cima, funciona para visitação de segunda a sexta das 07h30min às 17h.

A solicitação de inclusão partiu das coordenações de Patrimônio Histórico e Cultural e coordenação operacional de Equipe, Planejamento e Educação Cultural.

