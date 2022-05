Cantor e compositor criado em Cachoeiro tem canções gravadas por grandes nomes da música nacional

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 74

Felipe Araújo, Menos É Mais, Alexandre Pires, Ferrugem, Dilsinho, Gabriel Gava, Sorriso Maroto, Diego & Arnaldo, Diego & Victor Hugo, Gustavo Lins… provavelmente você já tenha ouvido falar desses artistas, ou pelo menos, de alguns deles. Apesar de cantar estilos musicais diferentes, todos tem algo em comum…. Já gravaram pelo menos uma música escrita por Danilo.

Nascido no Rio de Janeiro, Danilo Augusto de Carvalho Barreira de 31 anos, é compositor. Filho de pai cachoeirense, viveu dos 4 até os 14 anos em Cachoeiro de Itapemirim, mais precisamente no bairro Coronel Borges.

“Nasci no Rio de Janeiro, mas fui criado no Coronel Borges. Passei metade na minha vida em Cachoeiro, onde aprendi a falar, onde estão os meus melhores amigos e de onde levo o sotaque. Sempre falo da cidade aonde quer que eu vá. Comecei meus estudos aos 6 anos no Conservatório de Música de Cachoeiro de Itapemirim e hoje sou compositor, formado em Música pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro”, contou.

Cachoeirense de coração, Danilo atualmente mora em Goiânia, compondo para os artistas do Sertanejo e do Pagode. “Duas músicas minhas estão neste último trabalho do Felipe Araújo. A música de trabalho dele “Respeita a minha história”, e também a “Natoralmente”, ambas contam com a participação de outros artistas muito conhecidos”, disse.

Outro trabalho recente foi gravado por Diego & Victor Hugo e será lançado nesta quinta-feira (12), durante gravação do DVD da dupla, no Espaço das Américas, em São Paulo.

Danilo também é cantor e tem música em tema de novela

Como cantor, Danilo já se apresentou em um evento no município de Itapemirim e também gravou a música “Vai vendo” que virou tema da novela “As aventuras de Poliana”, do SBT e que hoje também está disponível na plataforma Netflix.

