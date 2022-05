Câmara de Guaçuí aprova doação de terreno do município para a OAB-ES

Por Marcos Freire - Marcos Freire 10

A Câmara de Guaçuí aprovou, na noite desta segunda-feira (9), dois projetos de lei que concretizaram a autorização da doação de terreno do município para a Ordem de Advogados do Brasil (OAB). Os dois projetos são de autoria do Executivo Municipal e a doação estará legalmente efetivada a partir da desafetação do terreno e sanção do prefeito.

Foi votado primeiro e aprovado, por todos os vereadores presentes, o projeto 024/2022 que autorizou o município a realizar a desafetação do citado terreno que mede 415,75 metros quadrados (m²), localizado na Avenida Agenor Luiz Thomé (Beira Rio) e que fica ao lado da sede do Ministério Público na cidade. A desafetação é o ato do poder público quando um bem deixa de ser de domínio público e é incorporado ao domínio privado, neste caso, de forma expressa, já que decorreu de uma lei, podendo ser também por ato administrativo.

Logo em seguida, foi votado e também aprovado por todos os vereadores o projeto de lei 025/2022 que autorizou a doação do mesmo terreno que só poderia ser aprovada depois de autorizada a desafetação. No local será construída a sede da 6ª Subseção da OAB que já tem os recursos garantidos. A obra está orçada em torno de R$ 1,5 milhão.

O presidente da Subseção da OAB de Guaçuí, o advogado Luiz Moulin, que destaca a importância da construção da sede está no fato, principalmente, de ser a casa da cidadania, do cidadão, e não apenas dos advogados. “É um marco histórico, porque a OAB faz um trabalho muito importante para a sociedade, porque não temos Defensoria Pública, há mais de 10 anos, e a OAB vem cumprindo esse papel, fazendo o atendimento à população carente, tem trabalhos sociais e possui várias comissões, com a Comissão da Mulher Advogada – que defende os interesses da mulher, Comissão das Pessoas com Deficiência, Comissão da Defesa do Direito do Animal, que trabalham em prol da sociedade diuturnamente”, destaca.

Segundo ele, a sede representa “um pé de igualdade” entre o Ministério Público, Poder Judiciário e a OAB é prestigiar a advocacia. “É através da advocacia que os problemas da sociedade são levados ao Poder Judiciário e é através do advogado que os direitos das pessoas são resguardados”, ressalta. “Então, valorizar a advocacia é valorizar a sociedade e a cidadania”, conclui.

Este mesmo terreno, anos atrás, já havia sido doado pelo município e ficam sob posse do Poder Judiciário, onde chegou a ser planejada a construção do novo fórum da cidade, mas a obra não aconteceu. O terreno foi então devolvido ao município que agora o está doando para a Ordem dos Advogados do Brasil. Fato que foi lembrado pelo vereador Valmir Santiago. “Era para ser o Fórum nesse local, mas não houve êxito, e agora vai para a OAB que já tem os recursos para fazer a obra que vai beneficiar toda a sociedade”, destacou.

A presidente da Câmara de Guaçuí, vereadora Maria Lúcia das Dores, colocou a satisfação dos vereadores em poder votar os projetos que vão proporcionar uma obra tão importante para o município, o que também foi destacado pelo vereador Júlio Maria Heitor – Tererê, assim como o vereador Nelson Ibanez – Salvador – colocou que se tratava do reconhecimento do trabalho realizado pela OAB. “Não é só apenas a doação de um terreno”, disse.

Já o vereador Alex Sandro Mataim Vieira – Dim Barbeiro – colocou que a OAB sonha com sede há muito tempo, logo, a aprovação do projeto é uma grande conquista. E o vereador Wanderley Moraes destacou a luta dos advogados para a construção da sede, lembrando que também tem o sonho da construção da sede própria da Câmara Municipal. “São obras que vão gerar emprego e a sede da OAB vai beneficiar as futuras gerações de advogados de nosso município e região”, afirmou.

