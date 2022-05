Cachoeiro terá ações volantes de multivacinação a partir de sábado (21)

Por Redação - Redação 37

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro realizará, a partir do próximo fim de semana, uma série de ações de multivacinação em centros de compras de Cachoeiro, com oferta dos imunizantes contra gripe, Covid-19 e sarampo.

No sábado (21), a ação acontecerá no Perim Center (Caiçara) e no supermercado Sempre Tem (Coronel Borges), das 13h às 20h.

Já na próxima semana, de segunda (23) a sexta-feira (27), as equipes de imunização da Semus estarão no Shopping Cachoeiro, segundo piso, das 11h às 16h.

Além disso, no dia 28 de março, sábado, será realizado o Dia D da campanha, em que todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da sede e interior do município com salas de vacinação estarão abertas, de 8h às 12h, para vacinar o público – com exceção das UBS de São Vicente, Gironda e Burarama.

Para receber os imunizantes, que, ao longo do ano, podem ser encontrados em todas as salas de vacinação do município, é necessário mostrar documento de identidade, cartão de vacinas e cartão do SUS ou CPF.

“Planejamos essa campanha com o objetivo de facilitar o acesso da população a esses imunizantes. Os mutirões e pontos itinerantes de vacinação têm se mostrado uma estratégia eficaz para ampliarmos a cobertura vacinal em diversos casos. Por isso, pedimos àqueles que não estão com o esquema vacinal em dia, que aproveitem essa oportunidade, a partir do próximo sábado (21)”, destaca o secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.

Quem poderá se vacinar?

Vacina contra gripe (Influenza): Nesta fase da campanha de vacinação contra gripe, o imunizante está sendo ofertado para idosos com 60 anos ou mais; crianças de 6 meses a menores de 5 anos; gestantes e puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com deficiência permanentes; pessoas com comorbidades; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; membros das forças de segurança, salvamento e armadas; trabalhadores portuários.

Sarampo: Durante o mutirão de vacinação, o imunizante contra o sarampo será ofertado para crianças de 6 meses a menores de 5 anos e, também, para os trabalhadores da área da saúde.

Covid-19: A vacina contra Covid-19 está disponível para o público a partir dos 5 anos de idade.

Unidades Básicas de Saúde com sala de vacinação

UBS Aquidaban

UBS Aeroporto

UBS IBC

UBS Novo Parque

UBS Abelardo Machado

UBS Gilson Carone

UBS Village da Luz

UBS Amaral

UBS Alto União

UBS São Luiz Gonzaga

UBS BNH de Baixo

UBS BNH de Cima

UBS Zumbi

UBS Paraíso

UBS Coramara

UBS Nossa Senhora Aparecida

UBS Elpídio Volpini

UBS Otton Marins

Interior

UBS Soturno

UBS Burarama

UBS Pacotuba

UBS Córrego dos Monos

UBS Itaoca

UBS Conduru

