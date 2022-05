Cachoeiro tem madrugada mais fria do ano; nova frente fria deve chegar na próxima semana

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 71

Advertisement

Advertisement

Ainda é outono, mas o inverno já está dando as caras no Sul do Espírito Santo. Várias cidades sulinas registraram as menores temperaturas de 2022 na madrugada desta terça-feira (10). Em Aracê, Domingos Martins, a estação do Incaper registrou 9.2°C. Já em Venda Nova do Imigrante, a estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontou mínima de 10,6°C. Também bateram recorde Iúna (11,5°C) e Cachoeiro/Pacotuba (15.2°C).

Continua depois da publicidade

Uma nova frente fria está prevista para chegar ao Sudeste na próxima semana. Segundo o Instituto Climatempo, o ar frio vai atingir áreas do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e até deve acontecer uma queda de temperatura, especialmente nas mínimas, no Norte do Brasil. “Será uma onda de frio muito intensa para o mês de maio e várias cidades podem bater recordes de muitos anos.”

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].