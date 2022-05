Cachoeiro: Programa Formação pela Escola abre 220 vagas para cursos gratuitos

Por Redação - Redação 44

A Secretaria de Educação de Cachoeiro (Seme) ofertará 220 vagas para cursos online gratuitos do Programa Formação Pela Escola, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), na modalidade à distância.

A inscrição poderá ser realizada até sexta-feira (6), pela plataforma on-line www.fnde.gov.br/ava – instruções para o cadastro estão disponíveis no site da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br). As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de chegada das inscrições.

Serão 110 para o curso Plano de ações articuladas (PAR) e 110 para o curso Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). As formações serão realizadas em maio e junho, e terão carga horária total de 60h.

As vagas serão destinadas aos cidadãos que exerçam funções de gestão, execução, monitoramento, prestação de contas e controle social de recursos orçamentários dos programas e ações financiados pelo FNDE, profissionais da educação e também para cidadãos que tenham interesse em conhecer as ações e os programas do FNDE.

Os cursos

PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR): O Plano de Ações Articuladas (PAR) é uma estratégia de assistência técnica e financeira iniciada pelo Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, que consiste em oferecer aos entes federados um instrumento de diagnóstico e planejamento de política educacional, concebido para estruturar e gerenciar metas definidas de forma estratégica, contribuindo para a construção de um sistema nacional de ensino.

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE): O Curso engloba questões relacionadas à política pública e ao histórico da alimentação escolar no Brasil. Apresenta o papel do nutricionista e as responsabilidades em relação à conservação dos alimentos, fazendo menção ao cardápio da alimentação escolar. Lida com as formas de gestão, o repasse de recursos financeiros às escolas e o processo de aquisição de produtos alimentícios. Além de abordar a questão da agricultura familiar e as etapas da prestação de contas, sem deixar de mencionar o importante papel do controle social como a necessidade de denunciar irregularidades por meio do Conselho de Alimentação Escolar (CAE).

