Cachoeiro Food Beer terá show do Detonautas, almoço beneficente e muito mais. Confira a programação completa

O Cachoeiro Food Beer – Festival de Cerveja Artesanal e Gastronomia está de volta! Após dois anos de ausência por conta da pandemia (sendo que em 2020 foi realizado de forma virtual), o festival chega a sua quarta edição totalmente reformulado. Marcado para os dias 19 a 22 de maio, no Pavilhão de Eventos da Ilha da Luz, em Cachoeiro, o evento aposta em muitas novidades para surpreender o público.

“Contamos com excelentes cervejarias artesanais, muita música boa, gastronomia diversificada e diversão para toda família. Buscamos a melhor experiência para o público, tendo como base a qualidade, o conforto e segurança”, destacou o organizador Samuel Muca.

Ele conta que além dos participantes tradicionais, que são as cervejarias e os bares e restaurantes, esse ano haverá um espaço da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), que reunirá empreendedores (artesãos e agroindústria) de toda a região Sul e Caparaó com os seus produtos. “Esse festival veio para ficar. Além de gerar empregos e movimentar o turismo, é uma opção de lazer para o cachoeirense”, ressalta Muca.

O festival trará música para todos os gostos e estilos. A programação oficial conta com doze shows e a atração principal será a apresentação da banda Detonautas, marcada para o sábado (confira a programação completa no fim da matéria). De acordo com o organizador, a entrada no evento é gratuita, somente no sábado que terá a entrada solidária. “Será cobrado um valor simbólico de R$ 10 e a doação de um quilo de alimento não perecível. Tudo que for arrecadado será doado a famílias carentes”.

Almoço beneficente

Uma das novidades desse ano é o Almoço Beneficente em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae de Cachoeiro, que será realizado no domingo, a partir das 10h. durante o almoço, haverá música ao vivo com Demartini.

“Nós da Apae estamos muitos felizes por termos sidos lembrados pela equipe organizadora e por participar do Cachoeiro Food Beer. Ficamos muito honrados com o convite para realizar o Almoço Solidário desta edição. Estamos juntos para este momento que será uma grande festa de alegria, diversão e solidariedade!”, comemora Gabriely Bergamin Betinni Pereira, presidente da Apae.

Espaço Kids

O Cachoeiro Food Beer tem diversão para a família inteira! E outra novidade desta edição fica por conta do Espaço Kids, uma área reservada especialmente para os pequenos também aproveitarem a festa do jeito que mais gostam: brincando!

Confira a programação completa:

Quinta-feira – 19 maio

16h – Abertura do evento

18h – Shey Azevedo

21h – Rock Retrô com Art Voz

Sexta-feira – 20 maio

16h – Abertura do evento

18h – Lucas Turini

21h – Luau do Casanova, com participação de Flávio Marão, do Projeto Feijoada

23:30h – Mundo & Cia

Sábado – 21 maio

16h – Jam 80

18:30h – Capital Secreta

21h – Banda Papo Cabeça

23:30h – Detonautas

Entrada solidária 1kg alimento não perecível + R$ 10,00

Domingo – 22 maio

10h – Almoço Beneficente

Música ao vivo com Demartini

14h – Samba & Cia

18h – Ligação Direta

