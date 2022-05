Cachoeiro divulgou atrações do município durante visita técnica de guias turísticos

Por Redação - Redação 13

Cachoeiro de Itapemirim foi um dos destinos das visitas técnicas do XL Congresso Brasileiro de Guias de Turismo, realizado no último final de semana, em Vitória.

A edição nacional do Congresso reuniu mais de 200 guias de turismo de vários estados brasileiros, além de um grupo do Peru. O tema do evento foi a transformação digital e, além de palestras técnicas, a programação contou com visitas aos atrativos turísticos capixabas

Em Cachoeiro, um grupo de 40 guias, de diversas partes do país e, também, do exterior, veio conferir as opções de turismo do município, para ajudar a divulgá-lo como destino turístico.

Os visitantes passaram por locais históricos do município, onde viveram grandes nomes da cultura cachoeirense. Na Casa de Cultura Roberto Carlos, eles foram recebidos com música ao vivo e uma exposição com peças de artesanato, onde puderam conferir e adquirir peças de artesãos da região.

Rozalina José Moraes Barboza, que é de Vitória, fez parte do grupo visitante, e se encantou com o local onde seu ídolo, Roberto Carlos, viveu. “É minha primeira vez em Cachoeiro, estou adorando passar um dia aqui. Sou uma grande fã de Roberto Carlos e estou gostando muito da cultura local”, comentou.

Sentimento também compartilhado por Carmem Ivania, guia de turismo do estado de Pernambuco. “Estava com grandes expectativas de conhecer a casa do Rei Roberto Carlos, onde ele nasceu, residiu e começou a sua história como cantor. Venham conhecer esse magnífico museu. É maravilhoso, estou encantada e emocionada com o que vi”, revelou.

Outro importante destino foi a Casa dos Braga, onde viveram os escritores Rubem e Newton Braga. No local, os visitantes puderam conferir detalhes da vida e obra dos irmãos Braga e, também, tiveram acesso a produtos do artesanato local.

Além disso, houve visitação à Ponte de Ferro, ao Pico do Itabira, à Igreja Nosso Senhor dos Passos, à Fábrica de Cimento, à Escola Liceu Muniz Freire, entre outros locais.

“Foi uma excelente oportunidade de divulgarmos as atrações turísticas e culturais de Cachoeiro para pessoas de diversas partes do Brasil e, também, do exterior. Nosso município é repleto de atrativos que agradam os mais variados públicos. Esses guias levarão essa experiência que tiveram às regiões onde vivem. Quem visita Cachoeiro tem a oportunidade de estreitar os laços com a história de gênios como os irmãos Braga e Roberto Carlos e, também, encontra diversas opções de turismo rural”, destaca a secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Martins.

