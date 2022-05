Cachoeiro de Itapemirim abre programação da campanha Maio Amarelo

Por Redação - Redação 36

A Prefeitura de Cachoeiro realizou, na manhã desta segunda-feira (2), a abertura da sua programação alusiva ao Maio Amarelo, movimento internacional que tem como objetivo conscientizar os cidadãos em relação aos elevados índices de mortes e feridos no trânsito.

A solenidade, que ocorreu no auditório da escola municipal Zilma Coelho Pinto, localizada no bairro Ferroviários, contou com a presença de representantes da gestão municipal, do poder legislativo e, também, de órgãos de segurança pública.

Em sua fala, o secretário municipal de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente, Alexandro da Vitória, destacou a importância das ações de conscientização para um trânsito mais seguro.

“Todas as ações que serão desenvolvidas têm como principal objetivo sensibilizar o cidadão quanto à necessidade de prudência ao conduzir um veículo, pois o fator humano é o principal componente para a prevenção de acidentes que ceifam a vida de tantas pessoas”, destacou.

O capitão José Guilherme, representando o Corpo de Bombeiros, ressaltou que a corporação, juntamente com o serviço móvel de atendimento de urgência, atende, diariamente, muitos acidentes de trânsito. “A campanha do Maio Amarelo é muito importante, principalmente, para alcançar os jovens, para que eles tenham a consciência de que a vida vale muito mais do que a pressa ao conduzir um veículo”, frisou.

Com ações previstas até o dia 31 de maio, a campanha contará com palestras, simulação de resgate de vítimas de acidente automobilístico, distribuição de materiais educativos em espaços públicos e divulgação desses conteúdos nos perfis da Prefeitura em mídias sociais. Serão abordados assuntos como: a importância de se respeitar a faixa de pedestres, a utilização do cinto de segurança e do uso da cadeirinha para as crianças no banco de trás; perigos do uso do telefone celular ao volante, do excesso de velocidade e da relação bebidas alcoólicas e direção, dentre outros.

Programação da campanha Maio Amarelo

2 de maio

— Panfletagem Semurb – 13h.

— Panfletagem Sedu – 14h.

— Panfletagem para taxistas na praça Jerônimo Monteiro – 15h.

3 de maio

— Palestra Câmara Municipal – 14h.

— Panfletagem no palácio Bernardino Monteiro – 16h.

4 de maio

— Palestra no Tiro de Guerra – 9h.

— Panfletagem na Feira do Produtor – 17h.

5 de maio

— Panfletagem no Fórum, OAB, Semma, Semdes e Sindicato Rural – 13h.

9 de maio

— Panfletagem CMU: Semesp, Semo e Semag – 13h.

10 de maio

— Palestra na BRK Ambiental – 7h.

— Palestra na unidade do Senac – 15h.

11 de maio

— Simulação de resgate a motociclista e panfletagem no Shopping Cachoeiro – 11h.

12 de maio

— Panfletagem na Viação Real – 13h.

16 de maio

— Panfletagem na unidade do Sest/Senat – 8h e 15h.

17 de maio –

— Palestra no campus do Ifes Cachoeiro – 8h, 13h e 19h.

18 de maio

— Panfletagem na CFC Unitran – 8h e 19h.

— Panfletagem no colégio Ipes – 20h.

19 de maio

— Palestra na Associação Moradores Bairro Gilson Carone – 19h.

23 de maio

— Panfletagem nos supermercados Perim, Casagrande e Hortifruti 13h.

24 a 27 de maio

— Panfletagem no Consórcio Novotrans – horário a definir.

30 de maio

— Panfletagem no comércio da praça Jerônimo Monteiro – 9h.

31 de maio

— Encerramento e panfletagem na praça Jerônimo Monteiro – 16h30.

