C.M.E.I. Dona Lili Brumana, em Marataízes, recebe programa "Saúde na Escola"

A Prefeitura de Marataízes, através da parceria entre as secretarias municipais de Saúde e Educação, realizou com a equipe de Estratégia de Saúde da Família do CAIC, mais uma ação do Programa Saúde na Escola. Desta vez na CMEI Dona Lili Brumana, com o tema “Escabiose”, mais conhecido como Sarna.

Na ocasião, foi discutido sobre a prevenção, cuidados com a higiene e tratamento. O apoio da farmácia básica foi indispensável nessa ação, com a distribuição de medicamentos mediante receita médica.

Aproveitamos a oportunidade para orientá-los na prevenção da doença:

· Não compartilhar toalhas de banho;

· Evitar roupas não lavadas;

· Tomar banho, ao menos 1 vez por dia;

· Evitar o contato direto com pessoas que vivem em locais sem recursos para higiene;

· No caso de roupas que não podem ser lavadas frequentemente, uma boa opção é coloca-las no interior de um saco plástico fechado. Isso impede que o ácaro consiga se alimentar e seja eliminado desse ambiente.

O Secretário Municipal de Saúde, Eraldo Duarte, ressalta as medidas preventivas básicas para não contrair a sarna humana destacando que: “Deve-se evitar o contato direto com uma pessoa que já esteja infectada pela doença, assim como roupas contaminadas, incluindo as de cama e outras. Os ácaros, por norma, não conseguem sobreviver mais do que dois a três dias longe de seu hospedeiro. Por isso, volto a afirmar a importância de limpar constantemente o ambiente em que residem e os cuidados com a higiene pessoal, para evitar a proliferação desse parasita” finalizou ele.

