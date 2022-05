Briga em bar termina com homem morto por golpes de facão e chave de fenda em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 2849

Um desentendimento entre dois homens dentro de um bar, em Burarama, interior de Cachoeiro de Itapemirim, terminou com um deles morto com golpes de facão e chave de fenda, na noite deste sábado (14).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima é Genilson Barbosa dos Santos Povoa, 33 anos. Ele se envolveu em uma discussão com o acusado, de 35 anos, por volta das 22h00. No entanto, o motivo da briga não foi revelado à PM.

O suspeito fugiu do local após matar Genilson, lavou as ferramentas que usou no crime, trocou de roupa e retornou ao bar. Ele foi contido por outros homens que estavam no estabelecimento até a chegada da polícia.

A vítima foi socorrida para o hospital de Jerônimo Monteiro, mas chegou morto à unidade. O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

