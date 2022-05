Bienal Rubem Braga segue com atrações on-line e presenciais nesta quinta (26)

Por Redação - Redação 5

Nesta quinta-feira (26), a 8ª Bienal Rubem Braga continua com sua programação híbrida de atividades on-line e presenciais.

O auditório da Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cachoeiro, onde estão sendo realizados os eventos virtuais, receberá, de forma remota, dois grandes autores, que participarão das mesas literárias.

Às 9h e 14h, a escritora Isa Colli participa da conversa com o tema “Literatura de romance e a expectativa de viver outra vida”, e irá discorrer sobre seu processo de escrita para o público infantojuvenil. Nascida em Presidente Kennedy, Colli possui sua própria editora e já publicou mais de 43 obras.

No fim do dia, às 19h, será a vez de Claufe Rodrigues participar da Bienal, durante a mesa “Gênero lírico: a poesia dos sentimentos que me faz viver a vida que não é minha”. Além de escritor, Rodrigues também é jornalista, compositor e produtor cultural Claufe Rodrigues, já tendo trabalhado na televisão, onde entrevistou mais de uma centena de outros poetas.

Durante as transmissões das mesas, que acontecerão por meio do canal oficial da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro (Semcult Cachoeiro), o público poderá interagir, enviando comentários e perguntas por meio do Whatsapp da Bienal: (28) 99974 5231.

Além disso, a programação da Bienal continua com as atividades em escolas de Cachoeiro, com a Arena Itinerante Zig Braga, que estará nas escolas municipais Reverendo Jader Gomes Coelho, Padre Gino Zatelli, Zilma Coelho Pinto e Rotary, com contação de histórias de apresentação de cosplayers.

Já na rede estadual de educação, será a vez das unidades de ensino Liceu Muniz Freire e Zacheu Moreira de Fraga receberem o Espaço Itinerante “O Menino e o Tuim”, com oficinas artísticas voltadas para a educação ambiental.

Exposições em centros culturais

A programação da 8ª Bienal Rubem Braga continua, também, em centros culturais do município, das 8h às 18h, com exposições na Biblioteca Pública Municipal Major Walter dos Santos Paiva e no Museu Ferroviário (que também recebe uma feira de artesanato especial da Bienal, de 9h às 17h).

Além disso, a Casa dos Braga, que também conta com uma exposição temática, realizará, às 9h e 13h, a esquete teatral “Konexão Rubem Braga” e o City Tour Afetivo Estudantil, voltado para grupos e estudantes, que percorrerá pontos da cidade que foram importantes na vida do cronista cachoeirense.

Programação da 8ª Bienal Rubem Braga – quinta-feira (26)

Auditório Marco Antônio de Carvalho (apenas transmissão on-line):

— 9h e 14h – Mesa: “Literatura de romance e a expectativa de viver outra vida”. Palestrante: Isa Colli – Bélgica. Mediação: Paula Garruth.

— 19h – Mesa: “Gênero lírico: a poesia dos sentimentos que me faz viver a vida que não é minha”. Palestrante: Claufe Rodrigues – Rio de Janeiro. Mediação: Beatriz Fraga.

Arena Itinerante Zig Braga

— EMEB. “Rev. Jader Gomes Coelho” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB. “Pe Gino Zatelli” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB. “Zilma Coelho” – 10h e 16h –Contação de história e Cosplay.

— EMEB. “Rotary” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

Espaço Itinerante Menino e o Tuim

— Escola: CEEFMTI Liceu Muniz Freire – 08h – Oficina 13: Fazendo Arte com a Terra da Cidade, com Gabriel Pontes.

— Escola: CEEFMTI Liceu Muniz Freire – 10h – Oficina 14: Pedras Encantadas, com Ana Gabriela Ferreira.

— Escola: EEEFM Zacheu Moreira da Fraga – 13h – Oficina 15: Fazendo Arte com a Terra da Cidade, com Gabriel Pontes.

— Escola: EEEFM Zacheu Moreira da Fraga – 16h – Oficina 16: Pedras Encantadas, com Ana Gabriela Ferreira.

Casa dos Braga

— Exposição: 100 palavras Rubem e Newton” – 8h às 18h.

— 09h e 13h – Esquete Teatral “Konexão Rubem Braga” (Dona Música Produções Culturais e Comunicação / BRK Ambiental) e City Tour Afetivo de Rubem Braga estudantil.

Exposições Especiais:

— Biblioteca Pública Municipal Major Walter dos Santos Paiva – 8h às 18h.

— Museu Ferroviário Domingos Lage: “Acervo Crônicas de uma ferrovia” – 8h às 18h.

— Feira de Artesanato Especial da Bienal Rubem Braga (Museu Ferroviário) – 9h às 17h.

Advertisement

