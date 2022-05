Bienal Rubem Braga levará atrações a escolas de Cachoeiro na próxima semana

Por Redação - Redação 14

A partir desta segunda-feira (23), data que antecede a abertura oficial da 8ª Bienal Rubem Braga, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro dará início à programação do evento em escolas do município.

As atividades, que serão realizadas em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Seme), acontecerão até a próxima sexta-feira (27), com a expectativa de alcançar mais de 10 mil alunos, segundo a Semcult.

Uma das atrações é a Arena Itinerante Zig Braga, voltada para alunos da Educação Infantil, Pré-escola e Ensino Fundamental I da rede municipal de ensino, em que serão realizadas contação de histórias e apresentações de cosplayers (artistas fantasiados de personagens fictícios), com o objetivo de contribuir, de forma lúdica, com o fortalecimento do hábito da leitura na infância.

Além disso, a programação em escolas terá o Espaço Itinerante Menino e o Tuim, que levará, para alunos do Ensino Fundamental II das redes particular e estadual, as oficinas Fazendo Arte com a Cidade e Pedras Encantadas, com foco na utilização de materiais recicláveis como forma de produção artística, em uma abordagem direcionada, também, à educação ambiental.

“Preparamos uma programação lúdica voltada para os estudantes do município, pois fortalecer o vínculo dos pequenos com a literatura significa incentivar a formação de novos leitores que, no futuro, vão se tornar cidadãos mais conscientes e críticos. Além disso, com as atividades que serão realizadas, contribuímos para que as crianças reconheçam e valorizem os grandes nomes da literatura cachoeirense, como o nosso ilustre Rubem Braga”, destaca a secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Martins.

“É muito importante levarmos as atividades da Bienal Rubem Braga para dentro das escolas. Desse modo, aproximamos, ainda mais, os estudantes do universo literário, fazendo-os enxergar as maravilhas que a leitura pode proporcionar, o que reflete, também, no aprendizado, como a melhora da escrita, da fala e no desenvolvimento cognitivo e intelectual dos estudantes”, comenta a secretária municipal de Educação de Cachoeiro, Cristina Lens.

Programação da Bienal

Além das atividades nas escolas, a edição 2022 da Bienal Rubem Braga contará com atividades on-line, que poderão ser acompanhadas pelo canal oficial da Semcult no YouTube (Semcult Cachoeiro).

A programação inclui mesas de lançamento de livros e de debates literários, com a participação de escritores renomados. São eles: Antônio Torres, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), Micheliny Verunschk, Carolina Munhóz, Isa Colli, Claufe Rodrigues, Roberta Malta e Henrique Rodrigues. Confira a programação completa do evento no site www.cachoeiro.es.gov.br.

Cronograma de atividades da Bienal Rubem Braga nas escolas

Arena Itinerante Zig Braga

Segunda-feira (23 de maio)

— EMEB. ”Anacleto Ramos” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB. ”Anísio Vieira Ramos” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB. “Dr Pedro Nolasco Teixeira Rezende” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB. “Jácomo Silotti” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

Terça-feira (24 de maio)

— EMEB. “Monteiro Lobato” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB.”Oswaldo Machado” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB. “Áurea Bispo Depes” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB. “Prof. Pedro Estelita Herkenhoff” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

Quarta-feira (25 de maio)

— EMEB. ”Profª Gércia Ferreira Guimarães” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB.”São Francisco De Assis” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB. “Olga Dias Da Costa Mendes” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB. “Prof. Valdy Freitas” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

Quinta-feira (26 de maio)

— EMEB. “Rev. Jader Gomes Coelho” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB. “Pe Gino Zatelli” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB. “Zilma Coelho” – 10h e 16h –Contação de história e Cosplay.

— EMEB. “Rotary” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

Sexta-feira (27 de maio)

— EMEB. ”Maria das Dores Amaral” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB. “Luiz Pinheiro” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB. “Zeny Pires” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

— EMEB. “Galdino Theodoro da Silva” – 10h e 16h – Contação de história e Cosplay.

Espaço Itinerante Menino e o Tuim:

— Segunda-feira (23 de maio)

— Escola: EEEFM Professor Domingos Ubaldo – 08h – Oficina 1: Fazendo Arte com a Terra da Cidade.

— Escola: EEEFM Professor Domingos Ubaldo – 10h – Oficina 2: Pedras Encantadas.

— Escola EEEFM Professora Inah Werneck – 13h – Oficina 3: Fazendo Arte com a Terra da Cidade.

— Escola EEEFM Professora Inah Werneck – 15h – Oficina 4: Pedras Encantadas.

Terça-feira (24 de maio)

— Escola: EEEFM Professor Claudionor Ribeiro – 08h – Oficina 5: Fazendo Arte com a Terra da Cidade.

— Escola: EEEFM Professor Claudionor Ribeiro – 10h – Oficina 6: Pedras Encantadas.

— Escola: EEEF Santa Cecília – 13h – Oficina 7: Fazendo Arte com a Terra da Cidade.

— Escola EEEF Santa Cecília – 15h – Oficina 8: Pedras Encantadas.

Quarta-feira (25 de maio)

— Escola: EEEFM Professor Quintiliano de Azevedo – 08h – Oficina 9: Fazendo Arte com a Terra da Cidade.

— Escola: EEEFM Professor Quintiliano de Azevedo – 10h – Oficina 10: Pedras Encantadas.

— Escola: EEEFM Carolina Passos Gaigher – 13h – Oficina 11: Fazendo Arte com a Terra da Cidade.

— Escola: EEEFM Carolina Passos Gaigher – 15h – Oficina 12: Pedras Encantadas.

Quinta-feira (26 de maio)

— Escola: CEEFMTI Liceu Muniz Freire – 08h – Oficina 13: Fazendo Arte com a Terra da Cidade.

— Escola: CEEFMTI Liceu Muniz Freire – 10h – Oficina 14: Pedras Encantadas.

— Escola: EEEFM Zacheu Moreira da Fraga – 13h – Oficina 15: Fazendo Arte com a Terra da Cidade.

— Escola: EEEFM Zacheu Moreira da Fraga – 16h – Oficina 16: Pedras Encantadas.

Sexta-feira (27 de maio)

— Escola: EEEF Professora Amélia Toledo – 07h30 – Oficina 17: Fazendo Arte com a Terra da Cidade.

— Escola: EEEF Professora Amélia Toledo – 10h – Oficina 18: Pedras Encantadas.

— Escola Maple Bear – 13h – Oficina 19: Fazendo Arte com a Terra da Cidade.

— Escola: EEEFM Newtro Ferreira de Almeida – 16h – Oficina 20: Pedras Encantadas.

