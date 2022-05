Avenida entre Independência e Ibitiquara em Cachoeiro começa a receber nova camada de asfalto

Por Redação - Redação 15

Foi iniciada, nesta segunda-feira (30), a etapa de aplicação da nova camada de asfalto na obra de recapeamento da avenida Dr. Ubaldo Caetano Gonçalves, que conecta os bairros Ibitiquara e Independência, no trecho entre o Fórum e o Tiro de Guerra.

O trabalho tem conclusão prevista para o fim desta semana, podendo se estender, caso ocorram mudanças climáticas, uma vez que o serviço não pode ser realizado em períodos chuvosos.

Para a realização do recapeamento, o trânsito no local está totalmente interditado, nos dois sentidos. Por isso, os condutores devem ficar atentos ao trafegar pelo entorno, principalmente, os que seguem pela Ponte Municipal Fernando de Abreu em direção ao bairro Independência, que devem buscar caminhos alternativos ao trajeto. Uma das opções é realizar o contorno pelas ruas adjacentes à avenida Monte Castelo.

Além disso, também há mudanças temporárias no trajeto de algumas linhas do transporte público cujos itinerários incluem a Av. Dr. Ubaldo Caetano Gonçalves.

As linhas São Francisco de Assis X Abelardo Machado (054), Corinto Barbosa X Centro (045) e Nossa Senhora da Penha X Centro (030) estão seguindo pela avenida Monte Castelo em direção aos seus destinos, passando pela rua Deodoro da Fonseca.

Já as linhas Circular Santa Cecília (202), Village da Luz X Centro (041) e Village da Luz X Centro Via Estradão (044) não estão atravessando a Ponte Municipal e seguem pela Ilha da Luz dando continuidade aos seus itinerários.

O recapeamento é realizado por uma empresa contratada pela Prefeitura via processo licitatório, e supervisionado pela Secretaria Municipal de Obras (Semo). Antes da aplicação do novo asfalto, a avenida recebeu serviços preliminares, iniciados há cerca de 20 dias, incluindo retirada da camada asfáltica antiga, preparação da base e pintura de ligação.

“O recapeamento asfáltico é essencial para a manutenção das vias urbanas do município, que, após a conclusão dos serviços, oferecem melhores condições de tráfego”, destaca o secretário municipal de Obras de Cachoeiro, Delandi Macedo.

O prefeito Victor Coelho esteve no local, nesta terça-feira (31), acompanhando a execução do serviço. “Seguimos avançando com o nosso programa de recuperação de vias. Em breve, entregaremos mais um importante trecho totalmente renovado”, pontua.

As obras de recapeamento na Ubaldo Caetano Gonçalves fazem parte de um programa de recuperação de ruas e avenidas do município. Já foram contempladas as ruas Joana Carlete Fiorio e Domingos Alcino Dadalto, além da avenida Fioravante Cipriano e um trecho da Linha Vermelha e da avenida Jones dos Santos Neves. As obras contam com investimentos do Governo do Estado do Espírito Santo.

