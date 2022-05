Atrativos religiosos de Anchieta na Expocatólica 2022

Por Redação - Redação 6

Os atrativos do segmento do turismo religioso de Anchieta, assim como de outras cidades capixabas, desembarcam hoje (27) em São Paulo. Com apoio Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Governo do Estado o turismo religioso anchitense será divulgado no maior evento de promoção do segmento da América Latina, a Expocatólica.

Até domingo os atrativos religiosos de Anchieta, com destaque para o Santuário Nacional de São José de Anchieta, recentemente restaurado e ampliado, poderá ser visto por quem passar pela feira, que acontece na capital paulista até domingo, 30 de maio.

“É necessário que estejamos presentes na ExpoCatólica, afinal temos um importante santuário que homenageia o copadroeiro do Brasil, São José de Anchieta”, disse o secretário municipal de Turismo, Caio Mozer.

Especialmente para este evento a Setur elaborou um E-book que já está disponível. Acesse: https://bit.ly/3NEYL5o

