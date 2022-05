Atrativos religiosos capixabas são apresentados em feira nacional

Por Redação - Redação 11

A Secretaria de Turismo (Setur) vai divulgar, nesta semana, os atrativos religiosos do Espírito Santo na Feira Internacional de Produtos e Serviços para Igrejas e para o Turismo Religioso, a ExpoCatólica, que acontece em São Paulo, de 27 a 30 de maio. A Expocatólica é considerada o maior evento de promoção do segmento católico da América Latina.

Além da equipe da Setur, o estande capixaba vai contar com 16 empreendedores do setor e representantes das prefeituras de Ibiraçu, Vila Velha e Anchieta. A participação dos empreendedores na ExpoCatólica conta com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), por meio do programa Missão Empresarial.

“O turismo religioso capixaba é muito significativo e a nossa participação neste evento é muito importante para a visibilidade de nossos atrativos e para o fomento da economia do turismo capixaba”, destacou o secretário de Estado de Turismo, Fernando Rocha.

A gerência de Marketing da Setur, com o apoio das prefeituras, elaborou um e-book especial para o evento reunindo imagens e informações dos principais atrativos religiosos do Estado.

Missa de Envio

Nesta quarta-feira (25), foi realizada no Santuário Nossa Senhora da Saúde a missa de envio da imagem peregrina de Nossa Senhora da Saúde, que foi levada pelo secretário municipal de Turismo de Ibiraçu, Félix Castro, para a Expocatólica. A missa foi presidida pelo bispo emérito e reitor do Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde, dom Décio Sossai Zandonade.

Na Expocatólica, será divulgado não só o Santuário como também o Mosteiro Zen Budista, que integram o Caminhos da Sabedoria, um roteiro de peregrinação no município de Ibiraçu, integrante da Região Turística Imigrantes. Com 108 quilômetros, a proposta do roteiro é promover o diálogo com o budismo e o cristianismo.

No percurso que mescla área urbana e rural, o peregrino conhece mais de 20 igrejas e capelas, além de apreciar a mata nativa, fauna e flora, as montanhas e cachoeiras, além da visita a igrejas e capelas. O trajeto conta também com restaurante, meios de hospedagem, café, sítio, agroindústrias, agências e receptivos. O percurso completo dura cinco dias.

O e-book elaborado pela Setur conta com informações do Convento da Penha; Igreja do Rosário, em Vila Velha; Santuário de São José de Anchieta, em Anchieta; Formigas Bordadeiras e Igreja dos Reis Magos, na Serra; Caminhos da Sabedoria, Santuário de Nossa Senhora da Saúde, Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu; Festa de Corpus Christi, em Castelo; Catedral de Vitória e Basílica de Santo Antônio, em Vitória.

