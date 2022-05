Atenção, botequeiros! Quarta é o último dia para garantir ingressos no 1° Lote do Botecão

Por Redação - Redação 38

Atenção, botequeiros! Quer curtir o Baile do ‘Nego Véio’ com Alexandre Pires? Então, não perca tempo e garanta logo o seu ingresso para o Botecão. O primeiro lote de ingressos limitados, com valores a R$ 60, será vendido até a próxima quarta-feira (25).

O Botecão será realizado no dia 11 de junho no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim.

O show de Alexandre Pires terá três horas de duração, e será repleto de hits do pagode que marcaram gerações. Os ingressos estão disponíveis no Blueticket e no ponto de vendas da Chilli Beans Cachoeiro.

Além do show, o evento vai revelar o quem criou o melhor petisco, o melhor garçom da temporada e, é claro, provar todas as delícias dos 14 botecos participantes do Roda de Boteco.

A votação segue até o dia 5 de junho. As urnas para votação ficam nos próprios estabelecimentos. Estão na disputa o Boteco do Caranguejo, Boteco Mister Pig, Cervejiiinha, Conveniência S/A, Eco Bar, Ilha Pub, Imperium Churrascaria, Katatas, Moustache, Panela de Barro Comidas Brasileiras, Panela de Barro Retrô, Pedroni’s Bar, Reserva do Gerente e Varandinha Gourmet.

