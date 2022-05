Assembleia Legislativa do ES aprova criação de selos para água envasada

Por Alissandra Mendes - Alissandra Mendes 12

Os deputados aprovaram, em sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), nesta quarta-feira (25), o Projeto de Lei (PL) 26/2022, que institui dois selos de aferição que devem ser impressos na embalagem da água envasada. A iniciativa do governo do Estado tem o objetivo de controlar a produção, a qualidade e a comercialização da mercadoria, por meio do Selo Fiscal Eletrônico (SF-e) e do Selo Fiscal de Controle e Procedência.

Os selos serão utilizados para a fiscalização do comércio e do envase da água mineral, natural, artificial ou aquela adicionada de sais, de acordo com o PL.

A matéria estava em regime de urgência e aguardava o parecer do deputado Marcelo Santos (Pode), relator na reunião conjunta das comissões de Justiça, Defesa do Consumidor, Agricultura, Saúde e Finanças. O deputado relatou pela aprovação do projeto, com adoção de emenda apresentada por Dary Pagung (PSB), que especifica que o uso do selo vale para a comercialização de vasilhame de 20 litros retornáveis.

Como houve emenda, a matéria retornou à Comissão de Justiça para aprovação da redação final. O projeto segue, agora, para o posicionamento do Executivo estadual.

Após a aprovação da matéria, o deputado Doutor Hércules (Patri), presidente da Comissão de Saúde, elogiou a iniciativa que, segundo ele, “está moralizando a distribuição e comercialização de água aqui no estado”. De acordo com o parlamentar, há casos de caminhões que buscam água em locais insalubres e essa água é envasada e vendida como mineral.

Além de instituir os selos, o projeto altera a Lei Estadual 7.000/2001, que versa sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

Uma das alterações trata da proibição de transportar, receber, estocar, depositar, entregar ou enviar mercadorias sem o selo fiscal legal. Nesse caso, a multa é de 100% do valor do imposto referente à mercadoria ou de 10% do valor da operação, caso a mercadoria não esteja sujeita a imposto.

Ainda há a previsão de multa de 10 Valores de Referência do Tesouro Estadual (VRTEs) – cerca de R$ 40 na cotação atual – por selo em situação irregular ou extraviado.

Assembleia aprova projeto de combustíveis

Também foi aprovado o PL 740/2021, que obriga os postos de combustíveis a divulgarem aos consumidores, de forma clara e ostensiva, o preço dos combustíveis conforme a forma de pagamento, com dinheiro ou cartão de crédito, a prazo ou à vista.

Apresentado pelo deputado Vandinho Leite (PSDB), o projeto tramitava em caráter de urgência e recebeu parecer oral pela aprovação do deputado Gandini (Cidadania), em reunião conjunta das comissões de Justiça, Defesa do Consumidor e Finanças.

De acordo com a iniciativa, as bombas de combustíveis deverão ter a identificação de todos os valores cobrados para que o consumidor possa escolher antecipadamente o tipo de pagamento. A matéria prevê multa de aproximadamente R$ 18 mil para quem não cumprir o determinado no texto, duplicada em caso de reincidência.

Além desses dois projetos em regime de urgência, outras nove matérias, todas de autoria parlamentar e que já tinham recebido parecer das comissões, foram acatadas pelo Plenário.

