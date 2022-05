Após incêndio, Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Itapemirim ficará fechado até 6 de junho

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 35

O Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Itapemirim ficará fechado até 6 de junho. O anúncio foi feito pela Corregedoria-Geral de Justiça do Espírito Santo, e está fixado no site do Tribunal de Justiça do Estado.

O comunicado informa que diante do ocorrido e visando a manutenção dos serviços essenciais delegados, foi editada, pelo Corregedor-Geral de Justiça, a Portaria nº 25/2022 com determinação da suspensão das atividades entre os dias 4 de maio a 6 de junho do corrente ano.

A nota afirma ainda que foram adotadas todas as medidas com a finalidade de apuração e esclarecimento do ocorrido, inclusive com a visita da equipe da Corregedoria ao local.

Incêndio criminoso

O Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Itapemirim ficou completamente destruído após um incêndio na madrugada dessa quarta-feira (4). Pouquíssimas peças e documentos do acervo puderam ser salvos e, mesmo assim, estão danificadas.

O resultado da perícia deve sair dentro dos próximos 30 dias. Mas a polícia já trabalha com a suspeita de incêndio criminoso, pois o local, já havia sofrido uma tentativa de incêndio na última segunda-feira (1).

Confira o comunicado na íntegra

