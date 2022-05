Aplicativo da Caixa fica fora do ar nesta sexta-feira (6)

Por Estadão - Estadão 16

O aplicativo da Caixa Econômica Federal para celulares ficou fora do ar ou com acesso intermitente nesta sexta-feira (6). Desde o início da manhã, clientes do banco reclamam que não conseguem utilizar o aplicativo, que exibe mensagem de erro.

No site DownDetector, onde internautas podem reportar falhas em serviços digitais, centenas de reclamações foram registradas nesta sexta-feira.

As principais reclamações são problemas para entrar no aplicativo, realizar transferências por Pix e operações no internet banking.

A Caixa ainda não retornou o contato da Redação sobre a falha em seus serviços até o fechamento deste texto.

