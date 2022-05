Apae que será inaugurada em São José do Calçado atenderá mais de 150 pessoas

Por Redação - Redação 7

Uma nova unidade da Apae, organização não governamental, sem fins lucrativos, que trabalha em prol das pessoas com deficiências intelectuais e múltiplas, será inaugurada em São José do Calçado, na próxima sexta-feira (03), às 9h30. A previsão é de que mais de 150 pessoas, entre crianças e adultos, sejam atendidas pela equipe da instituição, que é a 40ª em solo capixaba.

Fruto da mobilização de famílias, de um movimento organizado, da Federação das Apaes do Estado do Espírito Santo (Feapaes-ES) e com o apoio da prefeitura local, o espaço absorverá toda a demanda da região, que antes era atendida em Bom Jesus de Itabapoana, no Rio de Janeiro, a aproximadamente 15 quilômetros do município capixaba.

Segundo a presidente da nova Apae, Julianne Franco, inicialmente, as pessoas que ainda não são assistidas terão prioridade no atendimento. “Vamos começar a fazer o acolhimento dessas famílias até que a gente consiga ofertar, com a mesma qualidade, o serviço para as pessoas do nosso município que são atendidas em Bom Jesus de Itabapoana”, explicou.

“A importância desta Apae é imensa. Vamos inaugurar a nossa caçula num município que não conta com nenhuma instituição de luta, defesa e garantia de direitos”, diz o presidente da Feapaes-ES, Vanderson Gaburo.

Ele ainda explicou que já foi iniciado um processo de triagem com as famílias que aguardam uma vaga na Apae de São José do Calçado. O objetivo é que logo após a inauguração, os atendimentos sejam iniciados. “Nós queremos que ela seja inaugurada funcionando”, reforçou Gaburo.

Por isso, a unidade, após a inauguração, já contará com um psicólogo e um assistente social para acolher as pessoas que estão na fila de espera. O objetivo é entender as demandas específicas da região para incorporar à equipe os profissionais necessários. Há ainda, a previsão de um fisioterapeuta e um médico neurologista para compor o time.

A solenidade de inauguração da Apae será aberta ao público. Estarão presentes no evento o presidente da Feapaes-ES, Vanderson Gaburo, a presidente da nova unidade, Julianne Franco, e o prefeito do município, Antônio Coimbra de Almeida, além de autoridades locais e representantes do governo estadual.

