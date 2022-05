Antes Que Me Esqueçam: Documentário resgata tradições culturais do Caparaó

Por Pammela Volpato - Pammela Volpato 42

Capoeira, Bate Flecha, Boi Pintadinho, Quadrilha e Folia de Reis. São manifestações culturais antigas, riquíssimas, mas que estão caindo no esquecimento e correm o risco de desaparecer.

Resgatar e dar voz a essas culturas, presentes na região do Caparaó, é o objetivo do documentário “Antes Que Me Esqueçam: A Cena Cultural do Caparaó Capixaba”, que estreou no último sábado (30) e segue em cartaz no canal da Zero28 Produtora de Alegre no YouTube.

Gravada em 2021, a obra capta diversas manifestações culturais, algumas não vistas com tanta frequência nos últimos anos. O filme foi dirigido por Lucas de Almeida Moço Fioreze e Thiago Cleiton Silva Soares e tem o apoio da Lei de Incentivo à Cultura Aldir Blanc.

“Antes que me esqueçam” é um registro da luta constante dos grupos culturais que fazem parte do Caparaó Capixaba contra o esquecimento e a perda de suas manifestações artísticas, culturais e de fé, que são transmitidas de geração para geração. De acordo com os diretores, foram entrevistados 11 grupos culturais, um de cada município que compõe a região.

No documentário, os entrevistados falaram sobre os desafios de se manter a cultura popular, sobre a fé e sobre os impactos da pandemia em suas atividades. “Percebemos que diversas manifestações culturais, que acompanhávamos na infância, estavam desaparecendo. As apresentações diminuem a cada ano e nosso objetivo é não deixar isso acontecer. Queremos mostrar essas pessoas, dar voz a elas. Este é um arquivo cultural muito importante para o fortalecimento da cultura capixaba”, ressaltou Thiago.

As gravações duraram cerca de sete meses e o documentário tem 55 minutos. “Nos dedicamos muito a esse trabalho e foi uma alegria enorme poder lançá-lo agora. A aceitação tem sido muito boa, já recebemos vários elogios e comentários positivos. No futuro queremos participar de festivais e divulgar cada vez mais esse trabalho”, comemora o diretor.

Assista ao documentário completo abaixo:

