Anchieta se prepara para a Festa Nacional de São José de Anchieta

A Festa Nacional de São José de Anchieta já tem programação. As festividades em celebração ao santo apóstolo e padroeiro do Brasil, São José de Anchieta, serão realizadas com atividades religiosas, culturais e artísticas no período de 28 de maio a 09 de junho.

A abertura dos festejos acontece no dia 28 de maio, às 18h, com a tradicional Caminhada Luminosa de Ubu até o Santuário Nacional. Na ocasião, centenas de devotos de todo o Brasil irão percorrer um trecho de 13 quilômetros, que por muitas vezes foi feito por São José de Anchieta. A previsão de chegada da caminhada no Santuário é às 19h, onde uma missa será celebrada para recepcionar os participantes.

A missa solene de São José de Anchieta será realizada às 17h do dia 09 de junho, Dia do Santo, no Santuário, presidida por Dom Dário Campos, arcebispo metropolitano de Vitória e transmitida ao vivo pela TV Século 21. Em Seguida haverá show pirotécnico. Nesse mesmo dia, às 15h acontece a transmissão simbólica da capital do Estado para Anchieta.

A programação dos shows irá acontecer na área atrás da agência do Banestes, na subida do Santuário com apresentação de diversas bandas nos dias 09 e 10. Já no domingo, 11, haverá shows de samba e pagode na praça dos Imigrantes, a partir das 14h30min.

Este ano, nos dias 09 e 10 de junho, será montada uma tenda cultural na Praia Central, com apresentações circenses, teatrais e artísticas.

O evento é realizado pelo Santuário Nacional de São José de Anchieta e pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo.

Confira a programação da Festa de Anchieta:

SÁBADO 28/05

18H – CAMINHADA LUMINOSA (UBÚ X SANTUÁRIO)



31/05 A 08/06

19H – NOVENA E MISSA EM PREPARAÇÃO PARA A FESTA DE SÃO JOSÉ DE ANCHIETA,

APÓSTOLO E PADROEIRO DO BRASIL.

TODOS OS DIAS APÓS A MISSA, HAVERÁ QUERMESSE JUNINA.

QUINTA 09/06

SANTUÁRIO NACIONAL

15H – TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA SEDE DO

MUNICÍPIO DE ANCHIETA.

17H – MISSA SOLENE DO APÓSTOLO E PADROEIRO DO BRASIL.

TRANSMISSÃO AO VIVO – PELA TV SÉCULO 21

18H30M – QUEIMA DE FOGOS

PALCO PRINCIPAL

21H – BANDA SOM DO POVO

23H – BANDA PELE MORENA

SEXTA 10/06

PRAIA CENTRAL

TENDA CULTURAL

16H – APRESENTAÇÕES CIRCENSE

17H – SHOW DE MÁGICA

19H30 – BANDA MARAJAH

PALCO PRINCIPAL

21H – NEW PLACE BAND

23H – JOÃO VICTOR E VINÍCIUS

SÁBADO 11/06

PRAIA CENTRAL

TENDA CULTURAL

16H – APRESENTAÇÕES CIRCENSE

17H – APRESENTAÇÃO TEATRAL

18H – CAPOEIRA LIBERTAÇÃO

19H30 – DOUGLAS LOPES E BANDA



PALCO PRINCIPAL

21H – BANDA TOMAÊ

23H – BANDA BADALLADOS



DOMINGO 12/06

PRAÇA DOS IMIGRANTES

14H30M – GRUPO SAMBLECK

17H – CANTOR SULINHO

