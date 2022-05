Anchieta realiza Reunião Pública para apresentar Plano Estadual de Segurança Rural

Por Redação - Redação 27

Será realizada na próxima terça-feira (24), às 17h, em Anchieta, a reunião pública para apresentação do Plano Estadual de Segurança Rural do Espírito Santo. O encontro é aberto a toda comunidade e contará com a participação do secretário Estadual de Segurança Pública, Coronel Márcio Celante, além de representantes do executivo e legislativo municipal.

Segundo o governo do Estado, a iniciativa integra uma série de ações com objetivo de aumentar a proteção à população do campo. A maior novidade será a criação de uma Delegacia Especializada em Crimes Rurais na Polícia Civil, que contará com núcleos de investigação em todas as regiões do Espírito Santo.

Para o prefeito Fabrício Petri, a ação é fundamental para prevenir ocorrências de crimes no meio rural, proporcionando uma maior sensação de segurança ao produtor.

Conforme o vice-prefeito Carlos Waldir de Souza, o plano irá fortalecer a Operação Safra que realiza diversas ações durante a colheita do café conilon, época de grande movimentação nas comunidades rurais de Anchieta e dos municípios da região.

O plano contará com quatro eixos principais, nos quais estão apontadas todas as ações a serem adotadas, de acordo com informações do Estado. O primeiro deles, de infraestrutura, é composto pelos projetos destinados a oferecer as melhores condições de execução dos trabalhos pelos órgãos de Segurança Pública nas áreas rurais do Estado, como construção e reforma de unidades, aquisição de viaturas, rádios comunicadores e outros equipamentos.

