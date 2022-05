Anchieta realiza campanha de vacinação contra gripe e sarampo no próximo sábado (28)

Por Redação - Redação 7

Anchieta realiza no próximo sábado (25), mais um dia de mobilização para vacinar contra gripe e sarampo. Oito unidades de saúde da sede e do interior irão funcionar das 8h às 15h.

Os moradores devem procurar a unidade de saúde da região onde mora para se vacinar. É necessário apresentar a caderneta de vacinação, um documento pessoal ou o cartão SUS.

A vacinação tem o objetivo reduzir as complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza na população-alvo para a vacinação, que são idosos acima de 60 anos, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas, entre outros.

Conforme a Secretaria de Saúde, as unidades de saúde também estarão neste dia atualizando a situação vacinal do público-alvo, ofertando as demais vacinas do calendário nacional de vacinação, entre elas a vacina contra Covid-19 para as pessoas que estiverem com esquema vacinal incompleto ou em atraso.

A vacina contra a Influenza (gripe) estará disponível para os seguintes grupos prioritários:

– Idosos (60+)

– Trabalhadores da saúde

– Crianças 6 meses a 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias)

– Gestantes

– Puérperas

– Povos indígenas

– Professores

– Pessoas com deficiência

– Caminheiros

– Pessoas com comorbidades

– Trabalhador de transporte coletivo e rodoviário

– Membros de forças de segurança e salvamento e forças armadas

– Trabalhadores portuários.

A vacinação contra o Sarampo estará disponível para os seguintes grupos:

– Trabalhadores da saúde

– Crianças 6 meses a 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias)

CONFIRA OS LOCAIS DE VACINAÇÃO:

ESF Centro I das 8h as 15h

ESF Centro II das 8h as 15h

ESF Centro III das 8h as 15h

ESF Alto Pongal das 7h as 13h

ESF Baixo Pongal das 8h as 15h

ESF Jabaquara das 8h as 15h

ESF Recanto do Sol das 8h as 15h

ESF Mãe-bá das 8h as 15h

Informações: Núcleo de Imunização: (28) 3536-2926

