Anchieta oferece vacina antirrábica todas às quartas-feiras no Centro de Controle de Zoonoses

A Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta, por meio da Vigilância Ambiental, está realizando aplicação de rotina da vacina antirrábica em cães e gatos, todas às quartas-feiras. O horário de vacinação é das 8h às 15h, a fim de evitar desperdício de doses.

Os interessados devem levar seu animal até o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que fica localizado no prédio onde funcionava o Caps.

De acordo com o coordenador da Vigilância Ambiental e do CCZ, o médico veterinário Bruno Rediguieri, a campanha de vacinação antirrábica anual já está sendo programada para atender todas as comunidades do município.

“Em breve divulgaremos a data do “Dia D” e o cronograma de localidades do interior do município. Nessas regiões afastadas do centro, a vacinação será feita em domicílio, casa a casa, assim como nos anos anteriores. Desta forma, temos conseguido garantir ótima cobertura vacinal e a nossa proteção”, explicou o veterinário.

Mais informações: (28) 3536-3885.

