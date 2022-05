Anchieta contrata novos Agentes Comunitários de Saúde para atuar em novos bairros

Por Redação - Redação 8

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Anchieta, realizou recentemente, por meio da Secretaria de Saúde, o processo seletivo para a contratação de agentes comunitários de saúde (ACS), para atuarem em áreas sem cobertura do profissional.

Continua depois da publicidade

Anchieta possui 100% do seu território assistido pelas equipes de Estratégias de Saúde da Família (ESF) porém, alguns bairros, estavam sem a assistência do profissional devido aposentadoria, licença e crescimento de novas áreas.

Os candidatos aprovados e classificados no processo seletivo começarão a atuar ainda esse mês de maio em suas áreas. Conforme informações da Secretaria de Saúde, o processo seletivo conta com cadastro de reserva a fim da Prefeitura poder contratar caso vacância do cargo em determinada comunidade.

Os novos agentes passaram por um curso introdutório durante o processo seletivo e agora estão em treinamento. De acordo com a coordenação, em breve estarão visitando as famílias dos bairros que estavam sem a cobertura do profissional. Os bairros que passarão a ter cobertura são Iriri, Alvorada, Benevente, Nova Jerusalém, Planalto, Nova Anchieta, Nova Esperança, Castelhanos, Justiça, Recanto do Sol, Belo Horizonte, Jabaquara e Alto Pongal.

Continua depois da publicidade

O Agente Comunitário da Saúde (ACS) é o profissional responsável por realizar visitas domiciliares, ouvir os relatos da comunidade, identificar os problemas e agravos de saúde e informar a demanda da população à equipe do programa Estratégia de Saúde da Família. Ele se destaca pela capacidade de se comunicar com as pessoas e pela liderança natural que exerce.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].